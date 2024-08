Ajax gaat Weghorst niet kopen bij vertrek van Akpom: 'Hij heeft geen cent te besteden'

Ajax is van plan om in eerste instantie te huren van Burnley, ook als de overbodige wordt verkocht. Dat meldt Johan Inan donderdagochtend in het Algemeen Dagblad. Volgens de journalist wil technisch directeur Alex Kroes, die geen cent te besteden heeft in Amsterdam, momenteel voornamelijk inzetten op huurdeals.

Kroes hoopt in de laatste weken van de transfermarkt nog miljoenen op te strijken door overbodige spelers te slijten, want de beleidsbepaler heeft momenteel zelf niets te besteden. Om die reden is hij ook niet van plan om transferdoelwitten Andries Noppert en Weghorst direct te kopen: "In het geval Noppert mikt Kroes op een tijdelijk verblijf bij Ajax, zoals de kans ook reëel is dat Weghorst – in eerste instantie – op huurbasis zal tekenen zodra Akpom wordt verkocht", schrijft Inan in het Algemeen Dagblad. Het is onduidelijk of Ajax een koopoptie wil opnemen als het Weghorst gaat huren.

Artikel gaat verder onder video

Ajax zet ondanks twijfels vol in op aanwinst: 'Ik kan me niet voorstellen dat hij niet meer komt'

Met Daniele Rugani haalde Ajax deze week al een speler op huurbasis naar Amsterdam en dat is iets waar de clubleiding van de Amsterdamse club succes in ziet: "De toegevoegde ervaring levert straks geen transfersommen op, maar kan in de ogen van Kroes en Farioli flink helpen om met prestaties miljoenen te genereren. Daarvoor heeft het duo twee jackpots omcirkeld die voor een nieuw vliegwieleffect moeten zorgen", weet Inan.

Van der Gijp gaat stuk om Eredivisie-transfer: 'Is dit in het café besloten?'

Die twee jackpots voor Ajax bestaan uit het behalen Champions League-voetbal in het nieuwe seizoen, maar ook uit het halen van de Europa League. Voor dat laatste, een doelstelling op korte termijn, is het aan Ajax om af te rekenen met het Poolse Jagiellonia Bialystok. Het kan de Amsterdammers de nodige miljoenen opleveren, zeker als de club zich dit seizoen met de prestaties in de Eredivisie kan plaatsen voor de Champions League. Daar zet technisch directeur Kroes vol op in.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 ‘Ajax twijfelt niet aan zijn kwaliteiten, maar heeft wel vraagtekens over zijn mentaliteit’

Een uitgaande transfer lijkt aanstaande bij Ajax, voor het sluiten van de transfermarkt.