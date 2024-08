Ajax zet ondanks twijfels vol in op aanwinst: 'Ik kan me niet voorstellen dat hij niet meer komt'

Ajax-watcher Tim van Duijn van Voetbal International kan zich niet voorstellen dat deze transferwindow geen Ajacied wordt, zo geeft de goed ingevoerde journalist aan in de Pak Schaal Podcast. Ajax wil Chuba Akpom verkopen voordat het Weghorst haalt, maar Van Duijn verwacht dat Ajax alles zal doen aan de komst van Weghorst als Akpom onverhoopt toch in Amsterdam blijft.

Weghorst, die onder contract staat bij het Engelse Burnley, wordt al langdurig gelinkt aan een overstap naar Amsterdam. Technisch directeur Alex Kroes van Ajax moet echter eerst spelers verkopen, voordat hij zelf kan toeslaan op de markt. Dar is de reden dat Weghorst voorlopig nog niet in het shirt van Ajax te zien is, want de Amsterdammers moeten eerst afscheid nemen van spits Akpom. Als dat is gebeurd, lijkt de komst van Weghorst slechts een kwestie van tijd.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Van Gangelen onthult opvallende eis Ajax in ruildeal Noppert - Gorter: 'Dan haal je de pleuris in huis'

"Stel je voor dat je zegt: we halen je als Akpom weggaat. En je zegt volgende week: Wout we krijgen het toch niet rond. Dan heeft hij twee dagen om daar (Burnley) weg te komen", schetst Van Duijn in de podcast. "Ik kan me dat gewoon niet voorstellen. Of hij wil het voor een bepaalde datum weten, of hij weet dondersgoed dat hij hoe dan ook naar Ajax gaat", denkt de journalist.

Mocht het Kroes niet lukken om Akpom van de hand te doen, dan denkt Van Duijn dat de kans groot dat Ajax 'reserves' binnen de club gaat gebruiken om de komst van de Oranje-international mogelijk te maken: "Ik kan me niet voorstellen dat hij niet meer komt. Ze hebben intern het belang van Weghorst zo aangestipt, dat hij zo belangrijk is. Dan laat je hem niet lopen, lijkt mij", besluit Van Duijn.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 ‘Ajax twijfelt niet aan zijn kwaliteiten, maar heeft wel vraagtekens over zijn mentaliteit’

Een uitgaande transfer lijkt aanstaande bij Ajax, voor het sluiten van de transfermarkt.