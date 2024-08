Ajax wil naast Ramaj nóg twee grote namen verkopen

Ajax hoopt naast ook en nog voor het sluiten van de transferwindow van de hand te hebben gedaan. Dat schrijft clubwatcher Johan Inan van het Algemeen Dagblad althans. Technisch directeur Alex Kroes acht de verkoop van de genoemde namen nodig om de salarishuishouding op orde te krijgen en zelf nog ‘wat aankopen’ te kunnen doen.

Ramaj was in het afgelopen seizoen nog een van de weinige lichtpuntjes in Amsterdam. De Duitser kreeg na een moeizaam begin zijn kans en greep die met beide handen. Hij veroverde een basisplaats en gaf die onder John van ’t Schip niet meer weg. Daar kwam in de voorbereiding op dit seizoen verandering in. Francesco Farioli verbaasde vriend en vijand door niet Ramaj, maar Remko Pasveer als eerste keeper aan te wijzen. Pasveer lijkt inmiddels onomstreden, terwijl Ramaj nog vóór 2 september verkocht moet worden.

Artikel gaat verder onder video

Dat geldt dus ook voor Bergwijn en Akpom. Bergwijn kwam in de zomer van 2022 voor een recordbedrag over van Tottenham Hotspur, maar heeft de hoge verwachtingen niet waar kunnen maken. De Oranje-international is een grootverdiener in Amsterdam én vertegenwoordigt een hoge marktwaarde. Dat tweede geldt mogelijk ook voor Akpom, die zich donderdagavond in elk geval in de kijker speelde met een hattrick tegen Jagiellonia Bialystok. “Alsof ie ze allemaal had opgespaard voor één wedstrijd. Chuba Akpom stond dit seizoen nog droog. Gortdroog zelfs, want in de oefencampagne, Europese voorrondes en de eerste duels in de Eredivisie wist de Engelse supersub van vorig seizoen niet één keer te scoren”, zo schrijft Inan.

LEES OOK: Ajax gaat Weghorst niet kopen bij vertrek van Akpom: 'Hij heeft geen cent te besteden'

Daar kwam donderdagavond dus verandering in. Met drie doelpunten bezorgde Akpom Ajax vrijwel zeker een ticket voor het hoofdtoernooi van de Europa League. “Terwijl technisch directeur Alex Kroes hem op de tribune nog altijd probeerde te verkopen om Wout Weghorst eindelijk uit de wachtkamer te kunnen trekken, zag hij Akpom met een hattrick helpen de belangstelling op te krikken”, zo weet Inan. Akpom liet zich na afloop voor de camera van Ziggo Sport nog even uit over zijn toekomst. De Engelsman gaf aan gelukkig te zijn in Amsterdam, maar het is een publiek geheim dat Ajax deze maand nog een mooi bedrag voor hem hoopt te krijgen.

LEES OOK: Ajax moet lastig besluit nemen: ‘Hij staat in de startblokken, vraag is of de club het aandurft’

“Daarnaast zit Weghorst nog in de wachtkamer. Die inkomende transfers hangen af van de uitgaande kant”, zo schrijft Inan. “Waar directeur Kroes - naast de naar Jong Ajax teruggezette Wijndal, Tahirovic en Vos - Ramaj, Akpom en Bergwijn deze maand nog wil verkopen om de salarishuishouding op orde te krijgen en wat aankopen te kunnen doen.” Ramaj keepte onder Farioli nog geen minuut in een officieel duel. Bergwijn maakte vorige week in de thuiswedstrijd tegen Panathinaikos zijn rentree en kwam ook op bezoek bij NAC Breda en Jagiellonia Bialystok als invaller binnen de lijnen.

