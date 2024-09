Bredase voetbalclub grijpt naar opvallend middel om ouders stil te houden

Ouders die wel erg meegaan in de wedstrijd van hun zoon of dochter en niet schromen hun mond open te trekken. Sinds jaar en dag een veelgehoorde ergernis in het het jeugdvoetbal. Om de gemoederen te bedaren langs de lijn grijpen ze in Brabant naar een bijzonder middel. Daar moeten lolly’s schreeuwende ouders stilhouden.

Bij BSV de Boei uit Breda is het geen uitzondering. Ieder weekend staat er wel een ouder langs de lijn die uit zijn slof schiet tegenover spelers en of scheidsrechters. Geen fijne ervaring voor de spelers en het bederft het plezier in het spelletje.

Lolly's om ouders stil te houden

Artikel gaat verder onder video

Om dit probleem onder de aandacht te brengen kwamen ze in Breda op het idee om lolly’s uit te delen. “Want wie een lolly in zijn mond heeft, kan niet roepen”, legt secretaris Saskia Jongsma tegenover Omroep Brabant uit.

Afgelopen weekend werd het snoep voor het eerst uitgedeeld. Naast de lolly ontvingen de ouders ook een flyer met daarop uitgelegd waarom deze actie is ontstaan.

© Omroep Brabant

Langs de lijn wordt positief gereageerd op het initiatief. "Jammer dat het nodig is, maar dit is wel een ludieke manier om het tegen te gaan", zegt er eentje. "Ik probeer positief te coachen, maar me verder niet met het spel te bemoeien. Ik heb er eigenlijk verder ook geen verstand van", vult de andere lachend aan.

Volg De Kelderklasse op Facebook en Instagram voor de mooiste beelden uit het amateurvoetbal!