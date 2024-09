Loting eerste ronde KNVB Beker: Ajax-beul Hercules treft opnieuw Eredivisionist

De loting van de eerste ronde van de KNVB Beker is zaterdagavond live in ESPN-programma De Eretribune verricht. Derdedivisionist Hercules, vorig jaar verantwoordelijk voor de grootste stunt in het toernooi door Ajax in de tweede ronde uit te schakelen, treft met Sparta Rotterdam opnieuw een club uit de Eredivisie.

Na twee kwalificatierondes was het zaterdag dan eindelijk tijd voor het hoofdtoernooi van de TOTO KNVB Beker. Er gingen in totaal 52 clubs in de koker: 24 verenigingen uit de amateurdivisies konden gekoppeld worden aan 28 profclubs. De zes Eredivisieclubs die zich afgelopen seizoen plaatsten voor Europees voetbal (PSV, Feyenoord, FC Twente, AZ, Ajax en Go Ahead Eagles) zijn allen vrijgesteld voor de eerste ronde en zullen in de volgende ronde pas instromen.

De wedstrijden in de eerste ronde zullen worden afgewerkt op dinsdag 29, woensdag 30 en donderdag 31 oktober 2024. Het precieze speelschema zal op een later moment bekend worden gemaakt.

Volledige loting eerste ronde KNVB Beker

FC Winterswijk - Heracles Almelo

Telstar - Helmond Sport

Rijnsburgse Boys - Roda JC

Quick Boys - Almere City

FC Eindhoven - FC Rijnvogels

MVV - FC Den Bosch

USV Hercules - Sparta Rotterdam

NEC - PEC Zwolle

IJsselmeervogels - sc Heerenveen

Quick'20 - ASWH

Sparta Nijkerk - Kapelle

De Graafschap - TOP Oss

VV Noordwijk - FC Dordrecht

DOVO - FC Volendam

Excelsior - VVV-Venlo

S.V. Spakenburg - Katwijk

De Treffers - Fortuna Sittard

FC Lisse - FC Utrecht

VV Eemdijk - OJC Rosmalen

Koninklijke HFC - FC Emmen

SC Genemuiden - Willem II

Barendrecht - NAC Breda

Kolping Boys - FC Groningen

RKC Waalwijk - Vitesse

AFC - Blauw Geel'38

ADO Den Haag - SC Cambuur