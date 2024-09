ESPN onder vuur om gefotoshopte foto van Luuk de Jong in Ajax-shirt

ESPN heeft maandagavond tijdens het Eredivisie-gala opzien gebaard. De betaalzender fotoshopte namelijk een jeugdfoto van en Siem de Jong.

Luuk de Jong werd maandag verkozen tot Eredivisie Speler van het Jaar. Op het voetbalgala in Utrecht nam de spits van PSV de prijs in ontvangst van zijn oudere broer Siem de Jong.

Toen Luuk de Jong de prijs in ontvangst nam van Siem de Jong, toonde ESPN op de achtergrond een jeugdfoto van de broers. Opvallend: Siem de Jong draagt op de foto een rood-wit Ajax-shirt, Luuk de Jong een zwart shirt zonder clublogo.

Kijkers van het gala merken op dat de foto die door ESPN live getoond werd, echter gefotoshopt is. Op de originele foto is namelijk ook Luuk de Jong te zien in een shirt van Ajax.

Dat ESPN ervoor heeft gekozen om het Ajax-logo te verwijderen op de foto die live achter Luuk de Jong te zien was tijdens het gala, leidt tot afkeurende reacties op X.

Siem de Jong stelt zich tegenwoordig voor als 'de broer van Luuk'.



🗣️ "Vind ik ook een eer." — ESPN NL (@ESPNnl) September 2, 2024 Meen je dit echt, heeft ESPN deze foto aangepast? 😂 pic.twitter.com/Ty7PBI3dJ0 — Perrym (@Perrymok_) September 2, 2024 Hahahaha wat een pipo’s. Blijven verzwijgen dat ie Ajacied is. Hij stond niet zolang geleden zelfs nog open voor Ajax voordat ie terugging naar PSV, volgens mij — 𝑨𝑱𝑨𝑪𝑰𝑬𝑫™ 🎭 (@byAjacied) September 2, 2024 Ajax logo weghalen 🙈🙈 — OnsAllerAjax (@OnsAllerJaksie) September 2, 2024 Manipulatie van beelden heet dit. Hij heeft op die foto gewoon een Ajax shirt aan mafklappers — Luuk de Koning (@LuukDeKoning) September 2, 2024

