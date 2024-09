Het Kelderkasse-spektakel barst weer los, met één grote wijziging

De vakantiekilo’s hobbelen nog lekker mee, maar ook voor De Kelderklasse begint het echte werk dichterbij te komen. Na de inspeelpotjes in de beker volgt in het weekend van zaterdag 21 en zondag 22 september de start van de competitie. We hebben dus nog enkele weken te gaan tot we weer wedstrijdfit op veld vier staan.

Ook dit seizoen spelen we elf tegen elf, wil er niemand linksback staan en is de zoektocht naar een doelman nog in volle gang. Maar de KNVB wil ons voor de start van het seizoen één ding op het hart drukken: sportiviteit staat altijd en overal op één. En om dat credo kracht bij te zetten, heeft de bond een nieuwe richtlijn voor communicatie met de scheidsrechter.

Artikel gaat verder onder video

Deze richtlijn houdt in dat alleen aanvoerders belangrijke beslissingen mogen bespreken met de scheidsrechter. Dit was al van toepassing tijdens EURO 2024 en de Olympische Spelen in Parijs. De KNVB constateerde dat deze richtlijn de sportiviteit bevordert. Daarom is besloten om het over te nemen voor het amateurvoetbal.

Dit houdt in dat voortaan alleen de aanvoerder belangrijke beslissingen met de scheidsrechter mag bespreken. Spelers die zich niet respectvol gedragen of protesteren richting de scheidsrechter, krijgen een gele kaart. Daar heeft iedereen een verantwoordelijkheid in: spelers, scheidsrechters en bezoekers. “Alle betrokkenen moeten hun rol oppakken en er alles aan doen om deze aangescherpte richtlijn soepel te laten verlopen”, schrijft de KNVB aan de vooravond van het nieuwe voetbalseizoen.

Met de richtlijn in het achterhoofd gaan we dus op zaterdag 21 en zondag 22 september weer beginnen voor ’t 'echie'. Zet het in je agenda en maak je dromende rechtsback wakker: we gaan weer beginnen!

Volg De Kelderklasse op Facebook en Instagram voor de mooiste beelden uit het amateurvoetbal!