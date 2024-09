Kenneth Perez maakt live op televisie wegwerpgebaar: ‘Wie verzint zoiets? Ze lachen ons uit!’

Kenneth Perez en Kees Kwakman hebben geen goed woord over voor de drinkpauze die zondagmiddag halverwege de eerste helft van FC Utrecht - FC Twente (2-1) werd ingelast door de arbitrage. Volgens de analisten haalden de onderbreking de intensiteit volledig uit de wedstrijd.

FC Utrecht en FC Twente begonnen zondagmiddag om 12.15 uur aan hun wedstrijd. Na 22 minuten werd er een drinkpauze van enkele minuten ingelast. “Wat missen wij over het algemeen bij Nederlandse teams Europees? Hardheid”, begint Perez zijn verhaal in het televisieprogramma Dit was het Weekend van ESPN. “Het is op dat moment 22 graden, 22 graden! En wij lassen een drinkpauze in. Wie verzint zoiets?”

“Voor de drinkpauze zat er zoveel energie in. Lekker, veel intensiteit en veel duels”, vervolgt Perez. “En toen kwam de drinkpauze. De trainers krijgen dan de kans om alles tactisch goed neer te zetten. De eerste 22 minuten ging het heen en weer.”

“Die drinkpauze, kom op man!”, vult collega-analist Kwakman aan. “Ik heb één keer in mijn carrière een drinkpauze gehad. Dat was tijdens FC Groningen - Willem II op de tweede speeldag van het seizoen. Toen was het echt 35 graden. Eén keer! En nu gaan we elke week een drinkpauze houden.”

Perez maakt vervolgens een wegwerpgebaar. “Het is niet heel gek dat Olympische sporters onze bedrijfstak uitlachen. Wij zijn natuurlijk echt de watjes van de sport! Olympische sporters gaan echt tot het gaatje, weer of geen weer. Wij hebben een drinkpauze bij 22 graden. Alsjeblieft zeg!”, besluit de Deense analist.