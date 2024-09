Mario Been zet Aletha Leidelmeijer vinnig te kijk na dooddoener van presentatrice over Feyenoord

Feyenoord kijkt halverwege het uitduel met NEC tegen een 1-0 achterstand aan. In de rust wordt Aletha Leidelmeijer in de studio van ESPN te kijk gezet door Mario Been, nadat de presentatrice stelde dat het te voorzien was dat Feyenoord een lastige avond tegemoet zou zien in De Goffert.

Een doelpunt van Sontje Hansen maakt halverwege NEC - Feyenoord het verschil tussen beide teams. De vleugelaanvaller van NEC snoepte de bal na ruim een halfuur af van Thomas Beelen en verschalkte doelman Timon Wellenreuther vervolgens met een schot in de korte hoek.

“Van tevoren was het al zo… Bij NEC heb je het altijd lastig. Nou ja, dat blijkt”, opent Leidelmeijer de rustanalyse bij ESPN. De dooddoener van de presentatrice wordt echter meteen van tafel geveegd door Been. “Feyenoord verloor in 2015 voor het laatst bij NEC, dus wat dat betreft is dat niet waar.”

“Oh!”, reageert Leidelmeijers collega-presentator Jan Joost van Gangelen. Laatstgenoemde moet vervolgens lachen, waarna ook Leidelmeijer haar lach niet kan onderdrukken.

Been heeft gelijk dat Feyenoord een prima record kan overleggen in De Goffert: na het 3-1 verlies van december 2015 bleven de Rotterdammers in de Eredivisie viermaal op rij ongeslagen op bezoek bij NEC.

