Mazraoui staat woensdag tegenover voormalig Ajax-ploeggenoot: 'In de jeugd stond hij hoger aangeschreven dan ik'

neemt het woensdagavond in de eerste speelronde van de Europa League met Manchester United op tegen voormalig Ajax-ploeggenoot , die tegenwoordig uitkomt voor FC Twente. Een dag voor het treffen in Manchester gaat de verdediger in op hun gezamenlijke verleden en het verschillende pad dat zij sindsdien bewandelden.

Mazraoui en Eiting zijn beiden inmiddels 26 en maakten deel uit van dezelfde lichting in de jeugdopleiding van Ajax. In de seizoenen 2018/19 en 2019/20 zou het duo uiteindelijk veertien keer samenspelen in de hoofdmacht van Erik ten Hag, die Mazraoui afgelopen zomer naar Manchester haalde.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Erik ten Hag doet Ajax-supporters pijn met uitspraak voorafgaand aan weerzien met FC Twente

Mazraoui verliet Ajax in de zomer van 2022 transfervrij en tekende bij Bayern München, dat hem twee jaar later voor vijftien miljoen euro aan United verkocht. Twee jaar voor zijn vertrek uit Amsterdam kwam al een einde aan de samenwerking met Eiting; de middenvelder verkaste in 2020 op huurbasis naar Huddersfield Town, om Ajax vervolgens definitief te verruilen voor het Belgische KRC Genk. Via FC Volendam belandde hij in de zomer van 2023 bij FC Twente, waar Eiting zich inmiddels heeft opgewerkt tot basisspeler.

LEES OOK: Man United - FC Twente op tv: hoe laat en waar wordt de wedstrijd uitgezonden?

"In de jeugd was het anders dan nu, waar we allebei staan", zegt Mazraoui dinsdag. "Ik denk dat Carel in de jeugd als talent hoger aangeschreven stond dan ik. Maar, zoals je zelf zegt, iedereen bewandelt uiteindelijk zijn eigen pad, om verschillende redenen. Ik weet, toen Carel bij het eerste kwam had hij een blessure die heel lang duurde, dan loopt niet alles precies zoals je wilt." Het zorgde ervoor dat de twee tot nu toe zeer verschillende loopbanen hebben gekend: "De ene gaat naar links en de ander naar rechts. Ik denk dat dat het mooie is van voetbal, uiteindelijk. Dat er zoveel factoren toe doen om te zien welk pad je in je carrière bewandelt", aldus Mazraoui.

Klik op de tekst van de tweet (niet op het screenshot) om de video te bekijken via X.

👏 Mazraoui blikt terug op de weg die Carel Eiting en hij hebben bewandeld in het profvoetbal:



“Ik denk dat Carel in de jeugd hoger aangeschreven stond.” — ESPN NL (@ESPNnl) September 24, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van 't Schip schrikt van De Ligt en Mazraoui: 'Dit is onbegrijpelijk'

Analist John van 't Schip ziet een opvallend moment bij Manchester United, met Matthijs de Ligt en Noussair Mazraoui in de hoofdrol.