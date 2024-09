Man United - FC Twente op tv: hoe laat en waar wordt de wedstrijd uitgezonden?

Voor FC Twente begint de competitiefase van de Europa League woensdag met een fraai affiche: de Tukkers gaan op bezoek bij het Manchester United van oude bekende Erik ten Hag. De wedstrijd op Old Trafford wordt live uitgezonden, maar hoe laat en waar is het duel te volgen?

Manchester United - FC Twente op tv

Het duel tussen Manchester United en FC Twente begint woensdagavond om 21.00 uur en wordt uitgezonden op zowel het hoofdkanaal van Ziggo, op Ziggo Sport 2 als op Ziggo Sport Free 2. De voorbeschouwing begint een uur eerder, om 20.00 uur. Presentator Hélène Hendriks zal daarin, bijgestaan door co-host , vooruitblikken op de confrontatie met analisten Ruud Gullit en Theo Janssen. Tijdens de wedstrijd neemt Wytse van der Goot het commentaar voor zijn rekening, terwijl Sam van Royen in Manchester aanwezig is om de interviews voor zijn rekening te nemen.

De UEFA heeft de Italiaanse scheidsrechter Simone Sozza aangesteld om de wedstrijd tussen Manchester United en FC Twente in goede banen te leiden.

Hoe bekijk je Manchester United - FC Twente als je geen klant van Ziggo bent?

Wie geen abonnement heeft bij Ziggo, maar bijvoorbeeld bij KPN of Odido zit, kan gratis een account aanmaken op de website van Ziggo om de wedstrijd bijvoorbeeld via de Ziggo Go-app te kunnen zien. In dit artikel leggen we uitgebreid uit hoe het aanmaken van het account precies in zijn werk gaat en welke keuzes je daarbij hebt.

Welke tegenstanders treft FC Twente na Manchester United nog meer in de Europa League?

Met ingang van dit seizoen is de opzet van zowel de Europa League alsook de Champions League én de Conference League behoorlijk overhoopgegooid door de UEFA. Waar clubs in het verleden in poules van vier werden verdeeld, wordt er vanaf nu gewerkt met één overkoepelende ranglijst, waarvan de nummers 1 tot en met 8 zich automatisch plaatsen voor de knock-outfase. De nummers 9 tot en met 24 gaan door naar een tussenronde, waaruit nog eens acht teams zich zullen kwalificeren.

Iedere deelnemende club speelt acht wedstrijden in de competitiefase. Dit is het volledige programma van FC Twente:

Speelronde 1: Woensdag 25 september, 21.00 uur: Manchester United - FC Twente

Speelronde 2: Donderdag 3 oktober, 21.00 uur: FC Twente - Fenerbahçe

Speelronde 3: Donderdag 24 oktober, 21.00 uur: FC Twente - Lazio

Speelronde 4: Donderdag 7 november, 18.45 uur: OGC Nice - FC Twente

Speelronde 5: Donderdag 28 november, 21.00 uur: FC Twente - Union Sint-Gillis

Speelronde 6: Donderdag 12 december, 18.45 uur: Olympiakos - FC Twente

Speelronde 7: Donderdag 23 januari, 18.45 uur: Malmö FF - FC Twente

Speelronde 8: Donderdag 30 januari, 21.00 uur: FC Twente - Besiktas

