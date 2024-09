Onwaarschijnlijk: San Marino boekt eerste zege sinds 28 april 2004

San Marino heeft donderdagavond voor het eerst sinds 28 april 2004 een wedstrijd weten te winnen. De dwergstaat was in Group 1 van League D van de Nations League met 1-0 te sterk voor Liechtenstein. Het verlossende doelpunt werd gemaakt door Nicko Sensoli.

In maart van dit jaar waren alle ogen gericht op San Marino. De laagvlieger op de FIFA-ranking speelde op eigen veld een oefenwedstrijd tegen Saint Kitts en Nevis en dat leek de uitgelezen tegenstander om eindelijk weer een keer een wedstrijd te winnen. De laatste keer dat San Marino dat lukte was in april 2004, toen Liechtenstein met 1-0 werd verslagen. Het oefenduel met Saint Kitts en Nevis resulteerde echter in een teleurstelling: de bezoekers wonnen met 1-3 en verlengden daarmee de reeks zónder overwinning voor San Marino.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Gekkenhuis bij San Marino; nummer 18 van wereldranglijst volledig voor schut gezet

San Marino tankt geen vertrouwen

De dwergstaat ging vier dagen later op herkansing tegen Saint Kitts en Nevis, maar ook de tweede ontmoeting leverde geen overwinning op (0-0). San Marino nam het nadien op tegen Slowakije en Cyprus, maar beide wedstrijden eindigden in ruime nederlagen (4-0 en 1-4). Dan maar in de nieuwe editie van de Nations League. San Marino zit in een groep met Gibraltar en Liechtenstein, twee andere dwergen in het internationale voetbal. Liechtenstein was in 2004 al eens het slachtoffer van San Marino en twintig jaar later was het opnieuw raak.

Want na 53 minuten ontplofte de bank van San Marino van opluchting en blijdschap toen Nicko Sensoli na gepruts in de Liechtensteinse defensie de 1-0 maakte. De wisselspelers van San Marino sprintten richting de cornervlag om het doelpunt van Sensoli te vieren. Het was één groot feest en toen stond er nog ruim een half uur op de klok. Op social media kon men het bijna niet geloven dat San Marino had gescoord en op voorsprong was gekomen.

Tekst gaat verder onder de tweets.

HAY GOL DE SAN MARINO A LOS 52 MINUTOS DE PARTIDO, EXPLOTA LA GALAXIA, TIEMBLA EL UNIVERSO



LO HIZO SENSOLI PARA QUE EL MUNDO ESTÉ FELIZ Y SAN MARINO ESTÉ GANANDO EL PARTIDO A LIECHTENSTEIN.



ESTAMOS A 30 MINUTOS DE GANAR DESPUÉS DE 20 AÑOS, VOY A LLORAR



REVIVIÓ EL FÚTBOL 🇸🇲 pic.twitter.com/tAhFQIPM8E — San Marino Fútbol 🇸🇲 (@SanMarinoTeam) September 5, 2024 ESTO ESTÁ OCURRIENDO Y NO ES UN SUEÑO 🇸🇲 pic.twitter.com/pw6sC776tp — San Marino Fútbol 🇸🇲 (@SanMarinoTeam) September 5, 2024 SAN MARINO ARE BEATING LIECHTENSTEIN 1-0.



IF THEY CONTINUE, IT WILL BE THEIR FIRST WIN IN 140 GAMES… pic.twitter.com/u0IDsy3SpD — george (@StokeyyG2) September 5, 2024 60’ This is going to be the longest 30 minutes in our lives. Praying to the football gods right now.



🇸🇲1-0🇱🇮 #SMRlie — San Marino fan account (@SanMarino_FA) September 5, 2024

San Marino trekt voorsprong over de streep

Het doelpunt van Sensoli gaf de thuisploeg vleugels, want niet lang daarna stond de 2-0 zelfs bijna op het scorebord. Die viel echter niet, waardoor het billen knijpen bleef voor de gastheer. Maar Liechtenstein wist, ondanks heel wat blessuretijd, niet te scoren: San Marino trok de voorsprong over de streep en boekte zodoende de tweede zege in de geschiedenis. Twintig jaar na de eerste en lange tijd enige zege op Liechtenstein moest het land uit Midden-Europa er opnieuw aan geloven. San Marino hoopt na het weekend ook meteen de volgende driepunter in de wacht te slepen. Het oefent op dinsdag tegen Moldavië.