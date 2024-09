United van Ten Hag met de grond gelijk gemaakt: 'Walking football, wat een verschrikkelijke ploeg'

Anco Jansen kan het spel van Manchester United totaal niet bekoren. Het elftal van Erik ten Hag speelde afgelopen donderdag in de Europa League tegen FC Twente (1-1) en kon daarin niet overtuigen.

Tijdens het programma De Voetbalkantine laat Jansen zijn frustratie de vrije loop over het spel van de ploeg van Ten Hag. "United was ook gewoon walking football. Wat een verschrikkelijke ploeg is dat. Dan hoor ik Ten Hag na de wedstrijd zeggen: 'We hadden de wedstrijd moeten killen'. Dan denk ik: naar welke wedstrijd heb jij gekeken?"

De analist vervolgt zijn verhaal door argumenten te geven voor het matige spel van United. "Het was tempoloos, er was geen enkele diepgang. Elke eerste bal spelen ze terug, en het duurt maar en het duurt maar. Ik vond het echt verschrikkelijk." En vervolgens, met wat cynisme: "Wat een ploeg."

Bovendien vond Jansen United aanvallend zeer onmachtig. "Ze hebben niet veel kansen gecreëerd. Uit het veldspel hebben ze alleen die kans van Bruno Fernandes, die andere was van Hilgers (viel bijna in eigen doel, red.) en een standaardsituatie met Maguire, die van richting werd veranderd. Twente heeft eigenlijk met Lammers hetzelfde gehad qua kansen." Dan komt presentator Wouter Bouwman met een opvallende statistiek: Almere City creëerde meer Expected Goals tegen FC Twente dan Manchester United. Waar de ploeg van Hedwiges Maduro eigenlijk 2,4 keer had moeten scoren, lag dat getal bij de ploeg van Ten Hag slechts op 1,37. Daar moet bij gezegd worden dat Almere vooral opvallend veel kansen creëerde tegen FC Twente.