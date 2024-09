Valentijn Driessen legt vinger op de zere plek bij Ajax: 'Dát hebben ze niet'

Valentijn Driessen stelt voorafgaand aan het duel tussen Ajax en Fortuna Sittard dat het de Amsterdammers op dit moment aan creativiteit ontbreekt. Ajax versterkte zich deze week met de transfervrije , maar die heeft weer andere kwaliteiten, stipt Driessen aan.

In een video-item van De Telegraaf laat Driessen zijn licht schijnen over het duel in de Johan Cruijff ArenA, de eerste Eredivisiewedstrijd die Ajax speelt sinds 18 augustus (!). Destijds ging het uitduel met NAC Breda met 2-1 verloren, de afgelopen weken werden de wedstrijden tegen Feyenoord (uit) en FC Utrecht (thuis) vanwege politiestakingen geannuleerd.

"Ik denk dat Ajax gebrand is op een grote overwinning, om te laten zien dat ze al die weken niet hebben stilgezeten", verwacht Driessen. "Op het moment dat je niet hoeft te spelen kun je veel trainen en ze hebben ook nog een onderling oefenwedstrijdje gespeeld. Ik ben heel benieuwd hoe ze nu gaan spelen. Dat het organisatorisch allemaal redelijk voor elkaar is, hebben we gezien in de wedstrijden in Europa. Maar nu in de Eredivisie wordt ook wat verwacht aan de bal, en Fortuna Sittard-trainer Danny Buijs staat erom bekend om een hecht blok neer te zetten voor het doel. Dan is creativiteit nodig."

"Dat is nét iets wat Ajax niet heeft binnengehaald, creativiteit. Dat was wel de opzet, maar dat is dan niet gelukt", vervolgt de journalist. In plaats daarvan keerde Klaassen dus terug op het oude nest. "Dat is wel iemand die strijd levert. Dat moet je ook hebben, zelfs tegen Fortuna. Ik ben heel benieuwd hoe Ajax er nu voetballend voorstaat", blikt Driessen vooruit. De chef voetbal verwacht dat Klaassen zeker minuten gaat maken: "Hij zit al bij de spelersgroep en Farioli zei gisteren dat hij fit is. Qua niveau kan hij de Eredivisie en dit Ajax wel iets brengen", meent Driessen.

