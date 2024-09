Vierde man laat zich van creatiefste kant zien met opmerkelijke wissel

Een vierde man bij het vriendschappelijke duel tussen Club América en Atlético Nacional (2-2) gaat de hele wereld over, nadat hij op komische wijze een oplossing had verzonnen voor een ontbrekend wisselbord. De vierde man besloot toen maar zijn iPad te gebruiken, om wissels mee aan te geven.

In de nacht van zaterdag op zondag speelde de Mexicaanse ploeg een vriendschappelijke wedstrijd tegen de club uit Colombia. Simón García (eigen doelpunt) en Rodrigo Aguirre scoorden voor América, terwijl Alfredo Morelos (voormalig Rangers-speler) en Álvaro Angulo voor Atlético doel troffen.

Er was echter geen wisselbord voorhanden, waardoor de vierde man creatief moest zijn. Dat lukte: hij toonde via een iPad hoeveel minuten blessuretijd erbij kwam en de rugnummers van de spelers die het veld moesten verlaten of opkwamen. Mogelijk was het voor de fans in het stadion alsnog moeilijk te zien, maar het is beter dan niks.

TIEMPO CON iPAD

En el juego amistoso América (MEX) contra Atlético Nacional (COL), ocurrió una curiosidad, en el World Stadium de la ciudad de Orlando no tenían tablero para indicar el tiempo adicional y le tocó al cuarto árbitro utilizar un iPad para anunciar el tiempo agregado pic.twitter.com/lUawuWqKkV — Jose Borda (@JBorda_analista) September 8, 2024

