Oud-topkeeper Lehmann moet 135 duizend euro aftikken na bizar kettingzaag-incident

Voormalig topkeeper Jens Lehmann (54) moet een bedrag van liefst 135.000 euro betalen naar aanleiding van een burenruzie in juli 2022. De Duitser, die uitkwam voor clubs als Borussia Dortmund en Arsenal, richtte destijds met een kettingzaag een ravage aan in de garage van zijn hoogbejaarde buurman.

The Guardian schrijft dat Lehmann met een kettingzaag een steunbalk in de garage van zijn destijds 91-jarige buurman heeft doorgezaagd. In eerste instantie werd hij daarom zelfs opgedragen om 420.000 euro te betalen, maar in hoger beroep is dat bedrag dus een stuk lager uitgevallen. "Meneer Lehman aanvaardt zijn verantwoordelijkheid", wordt zijn advocaat Florian Ufer geciteerd. "Hij heeft een schikking bereikt met zijn buurman", vervolgt de raadsman. Ufer meldt tevens dat een groot bedrag aan achterstallig parkeergeld op de luchthaven van München inmiddels door zijn cliënt is voldaan.

'Lehmann denkt dat hij boven de wet staat'

Rechter Tanja Walter toonde zich in de rechtbank kritisch op Lehman, die zichzelf 'aanhoudend heeft neergezet als slachtoffer van het rechtssysteem'. "Hij is geen slachtoffer, maar een dader", wordt Walter door bovengenoemde Britse krant geciteerd. Ook openbaar aanklager Stefan Kreutzer had geen goed woord over voor de voormalig topkeeper: "Hij gelooft overduidelijk dat hij boven de wet staat", aldus Kreutzer.

Lehmann kende tussen 1988 en 2010 een bijzonder rijke carrière in het topvoetbal. Na tien jaar Schalke 04, de club waar hij doorbrak, maakte hij na een jaartje AC Milan de gevoelige overstap naar Borussia Dortmund, waarmee hij in 2002 de finale van de UEFA Cup - in De Kuip - verloor van Feyenoord. Een jaar later trok hij naar Arsenal, waar hij deel uitmaakte van The Invincibles die in het seizoen 2003/2004 ongeslagen kampioen van Engeland werden - een prestatie die tot op heden nooit meer geëvenaard werd. Na zijn pensioen in 2010 keerde hij in maart 2011 door blessures bij de toenmalige keepers nog even terug bij The Gunners, om zijn loopbaan in juli van dat jaar definitief te beëindigen. Ondanks concurrentie van topkeepers als Oliver Kahn en later Manuel Neuer kwam Lehmann tot 61 wedstrijden in de nationale ploeg van Duitsland, waarin hij als eerste keeper optrad op het WK van 2006 en het EK van 2008.

