Analisten komen superlatieven tekort: ‘Hij is de komende tien jaar basisspeler in Oranje’

De analisten van Studio Voetbal zijn zondagavond lyrisch over . Theo Janssen verwacht dat de 22-jarige middenvelder van Liverpool ‘de komende tien jaar’ basisspeler zal zijn in het Nederlands elftal.

“Ik vind de hype rondom hem terecht”, stelt Janssen gedecideerd, waarna de analist met een uitgebreide analyse komt over Gravenberch. “Ik vind hem echt een hele goede speler. Hij heeft eigenlijk alles wat je van een middenvelder verwacht. Hij is redelijk groot, sterk en technisch vaardig. Hij wil graag vooruit voetballen en heeft het vermogen ook om spelers uit te spelen”, somt de analist op.

“Als er ruimte is, probeert hij altijd naar voren te spelen”, vervolgt Janssen. “Het is een jongen die ook in verdedigend opzicht belangrijk is. Hij kan er met zijn voetjes tussen zitten en heeft de blik dan weer naar voren gericht. Dat doet hij met zoveel gemak. Hij heeft een fantastisch loopvermogen en kan geweldig verdedigen. Dit is een middenvelder die we de komende tien jaar bij Oranje in de basis gaan zien.”

Collega-analist Rafael van der Vaart is het compleet met Janssen eens over Gravenberch. “Hij is mijn type speler, het type waar ik graag naar kijk. Ik zie veel potentie in hem. Als hij vertrouwen krijgt… Hij heeft nu met Arne Slot de perfecte trainer. Theo legt het perfect uit: daar hoef ik niets aan toe te voegen.”

