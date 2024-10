Francesco Farioli hakt knoop door over spitspositie, middenvelder keert terug in de basis

Ajax-trainer Francesco Farioli heeft de opstelling van zijn ploeg voor de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo bekendgemaakt. Brian Brobbey krijgt wederom het vertrouwen van de Italiaanse oefenmeester tegen de Almeloërs. De spits worstelt al enkele weken met zijn vorm, maar krijgt de voorkeur boven Wout Weghorst en Chuba Akpom.

Brobbey verscheen in de laatste wedstrijden van Ajax ook aan de aftrap, maar werd ook telkens vroegtijdig naar de kant gehaald. Daar baalde hij vooral in de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk opzichtig van. Brobbey werd in die wedstrijd niet tot nauwelijks gevonden door zijn medespelers en slaagde er daardoor niet in zijn stempel te drukken.

In de daaropvolgende wedstrijden tegen Slavia Praag en FC Groningen kreeg hij meerdere goede mogelijkheden om te scoren, maar hij faalde keer op keer. Daardoor staat de teller dit seizoen nog altijd pas op één doelpunt, gemaakt op 29 augustus in de thuiswedstrijd tegen Jagiellonia Bialystok. Desalniettemin begint de zesvoudig Oranje-international gewoon in de basis. Hij wordt in Almelo geflankeerd door Bertrand Traoré en Mika Godts. Weghorst moet, net als Chuba Akpom, genoegen nemen met een plek op de bank.

Henderson keert terug op het middenveld bij Ajax

Op het middenveld keert Henderson terug in de basis. De Engelsman miste het uitduel tegen Slavia Praag in de Europa League vanwege liesklachten en begon daardoor tegen FC Groningen ook op de bank. Het middenveld wordt tegen Heracles Almelo compleet gemaakt door Kenneth Taylor en Davy Klaassen. Kian Fitz-Jim, die vlak voor de interlandblessure een spierblessure opliep en zich moest afmelden bij Jong Oranje, is weer terug bij de selectie en begint op de bank.

De veertigjarige Remko Pasveer verdedigt tegen Heracles opnieuw het doel. Devyne Rensch begint in Almelo als rechtsback, terwijl het centrum bestaat uit Josip Sutali en Youri Baas. Jorrel Hato, die afgelopen week zijn basisdebuut voor het Nederlands elftal maakte in het Nations League-duel tegen Duitsland, start als linksback.

Opstelling Heracles Almelo: De Keijzer; Benita, Mesik, Mirani, Roosken; De Keersmaecker, 't Zand, Van Kaam; Podgoreanu; Kulenovic, Engels.

Opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Sutalo, Baas, Hato; Henderson, Klaassen, Taylor; Traoré, Brobbey, Godts.

