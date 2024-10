Eredivisie kan opgelucht ademhalen: politiebonden bereiken akkoord over vroegpensioen

De politievakbonden en de politie hebben een akkoord bereikt over een regeling voor het vroegpensioen. Daarmee komt er een einde aan het conflict dat de afgelopen maanden meermaals leidde tot stakingen bij de politie. Clubs in de Eredivisie hoeven dus niet langer te vrezen voor stakingen rondom wedstrijden in het betaalde voetbal.

De politie staakte meermaals omdat agenten de mogelijkheid wilden hebben om eerder te kunnen stoppen met werken. Er was de vrees dat ze geen gebruik konden maken van de Regeling Vervroegd Uittreden, die volgend jaar afloopt. De RVU zorgt ervoor dat mensen met zwaar werk eerder met pensioen kunnen. Dat probleem is nu opgelost: er is afgesproken dat politiemedewerkers uit het jaar 1961 drie jaar voor hun AOW kunnen stoppen en in die periode een uitkering krijgen.

“We hebben weer een belangrijke stap gezet”, reageert NPB-voorzitter Nine Kooiman opgelucht namens de politiebonden. “Ik ben enorm trots op al die politiemedewerkers die keihard hebben geknokt voor ons vroegpensioen. Het is aan jullie te danken dat we deze stap nu zetten. Het geeft moed voor de vervolgstappen richting een structurele regeling.”

Eredivisie afgelopen maanden meermaals doelwit van staking

De vakbonden waren al lange tijd bezig om een betere regeling te krijgen voor een vroegpensioen. De onderhandelingen hierin verliepen uiterst moeizaam, waardoor de vakbonden genoodzaakt waren om actie te voeren. Zo werd er meermaals gestaakt bij voetbalwedstrijden. Zo staakte de politie bij onder meer NAC Breda – Ajax, FC Twente – Sparta Rotterdam, Almere City – PSV en FC Groningen. Deze wedstrijden konden gewoon doorgang vinden en verliepen zonder incidenten.

Daarop besloot de politie te staken bij de De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax en het duel Ajax – FC Utrecht. Door deze wedstrijden werd vervolgens een streep gezet door Ahmed Aboutaleb (burgemeester Rotterdam) en Femke Halsema (burgemeester Amsterdam). Beide duels zijn inmiddels verplaatst en worden op respectievelijk 30 oktober en 4 december ingehaald.

