Mossou ziet 'pikant' detail rond politiestakingen: 'Ze naaien hem een oor aan'

Sjoerd Mossou ziet een 'pikant' detail rond de politiestakingen die ervoor zorgden dat twee duels van Ajax in de Eredivisie geen doorgang konden vinden. In de AD Voetbal podcast stipt de journalist aan dat de KNVB sinds mei van dit jaar een voormalig politiechef aan het hoofd heeft staan, in de persoon van bondsvoorzitter Frank Paauw.

Zowel De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax (op 1 september jl.) als de wedstrijd van de Amsterdammers tegen FC Utrecht van aankomende zondag werden door de burgemeesters van Rotterdam en Amsterdam afgeblazen vanwege de stakingen van de politie. Die zetten in op een vroegpensioensregeling, maar krijgen voorlopig nul op het rekest vanuit het kabinet. Gisteren (dinsdag) sloten de politiebonden bij monde van projectleider Maarten Brink niet uit ook rond wedstrijden in de Champions League of van het Nederlands elftal het werk neer te gaan leggen, zolang het doel niet bereikt is.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Johan Derksen komt met ludieke 'oplossing' voor overbodige Ajax-spelers

"De chantage maken ze op die manier openbaar", zegt Mossou. "Ze draaien er niet omheen dat het voetbal doelbewust als doelwit wordt genomen, zonder dat het voetbal enige rol speelt in de discussie zelf, namelijk over het vroegpensioen." Hoewel de journalist enerzijds begrip kan opbrengen voor de acties, vindt hij het niet kunnen dat het voetbal daar steeds 'de dupe' van moet worden. "Ik heb echt wel begrip voor de standpunten van de politie en die moet je ook respecteren, want die mensen hebben een hartstikke zware baan", zegt Mossou. "Maar: het begint me wel een beetje de keel uit te hangen hoor, deze poppenkast. Prima als je een keer het voetbal gebruikt als podium. Ik snap ook dat, als je demonstreert, dat er altijd iemand de dupe van is. Maar om élke keer opnieuw een bedrijfstak te pakken die part noch deel heeft aan het hele verhaal... "

LEES OOK: Wedstrijden zonder politie goed verlopen: 'Bewijst wat wij al wisten'

Het gevolg is dat de KNVB naarstig op zoek moet naar een nieuwe speeldatum in de toch al zo overvolle voetbalkalender. Bovendien geeft de stand van de Eredivisie een vertekend beeld, aangezien Ajax na komend weekend nog altijd maar twee wedstrijden heeft gespeeld en andere clubs dan al op vijf staan. "Je benadeelt honderdduizenden voetballiefhebbers en de competitie zet je in z'n hemd", zegt Mossou dan ook. "Het is voor Frank Paauw ook een beetje lullig, als voormalig politiebaas is hij KNVB-voorzitter geworden en prompt naaien zijn oud-collega's hem een enorm oor aan, dat is ook wel pikant aan het verhaal."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ajax grijpt drastisch in: 'Daar is de directie echt van geschrokken'

De directie van Ajax is 'geschrokken', zegt clubwatcher Johan Inan.