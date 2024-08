Wedstrijden zonder politie goed verlopen: 'Bewijst wat wij al wisten'

Als het aan Supporterscollectief Nederland ligt worden de meeste voetbalwedstrijden ‘zonder of met weinig politie-inzet’ gespeeld. Als gevolg van politiestakingen werden FC Twente – Sparta Rotterdam en NAC Breda – Ajax zonder politie gespeeld. Het Supporterscollectief is positief over de manier waarop deze duels zijn verlopen.

“Dit bewijst wat wij al wisten”, aldus woordvoerder Matthijs Keuning in gesprek met De Telegraaf. “De beeldvorming is vaak anders, maar bij de meeste voetbalwedstrijden is de politie-inzet niet nodig. Het is erg fijn dat dit tijdens het afgelopen weekend bevestigd werd. Dit kan wat ons betreft vaker zo. Helaas is de politie soms nodig, omdat er zo nu en dan een kleine groep is die aandacht behoeft. Maar de rest van de supporters wil gewoon genieten van een leuke middag of avond.”

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: NAC-supporters sarren spelers van Ajax twintig minuten na de wedstrijd

Bij een voetbalwedstrijd is de thuisspelende club altijd verantwoordelijk voor de veiligheid in het stadion, terwijl de politie dat buiten het stadion is. De politie komt alleen in actie als het echt nodig is. Afgelopen weekend werd er bij FC Twente – Sparta en NAC – Ajax actie gevoerd door de politie voor een verbeterd vroegpensioen. Tijdens deze wedstrijden organiseerden de politiebonden vakbondsbijeenkomsten, waardoor er geen politie aanwezig was.

Ondanks het feit dat de wedstrijden goed verliepen zonder politie hoopt Keuning wel dat de politiebonden snel een akkoord bereiken over het vroegpensioen. “Want het is prettig als er politie present is als er iets zou gebeuren. Maar het was fijn om te laten zien dat het met weinig of geen politie-inzet ook kan”, besluit de woordvoerder van het Supporterscollectief.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 De heftigste rel ooit bij Vandaag Inside: 'Ze scholden elkaar na afloop de huid vol'

Na zestien jaar als eindredacteur is Jan Hillenius niet meer verbonden aan het programma Vandaag Inside. Hij doet nu een boekje open.