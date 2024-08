NAC-supporters sarren spelers van Ajax twintig minuten na de wedstrijd

Opvallende beelden na de wedstrijd tussen NAC Breda en Ajax. Spelers van Ajax die geen of weinig speelminuten kregen, deden een uitlooptraining in het Rat Verlegh Stadion na de 2-1 nederlaag. De overgebleven supporters van NAC, twintig minuten na het laatste fluitsignaal, sarden de Ajacieden, door ze op cynische wijze toe te juichen.

“Intussen zien we een stukje voetbalcynisme. Het publiek in Vak G juicht mee met de Ajacieden die hier nog moeten uitlopen, jongens die weinig minuten hebben gemaakt of niet zijn ingevallen”, zegt ESPN-verslaggever Cristian Willaert, die zich daarna richt tot analist Kees Kwakman. “Heb jij dit ook weleens moeten doen?”

Artikel gaat verder onder video

“Zeker, dat is niet leuk”, antwoordt Kwakman. “Ik heb het zelfs een keer moeten doen nadat ik een wedstrijd als basisspeler had gespeeld. Dat was met het oog op de play-offs, omdat we daar een verlenging konden krijgen. Dus moesten we na negentig minuten nog van zestienmetergebied naar zestienmetergebied lopen. Dat was een idee van de toenmalige trainer. Je begrijpt dat ik daar niet helemaal achter stond.”

LEES OOK: Ajax-fans wijzen massaal dezelfde zondebok aan: ‘Laten we snel afscheid nemen’

“We hadden met 3-1 verloren van FC Emmen en dan moest je nog loopjes doen op een keihard kunstgrasveld, ergens in november. Ik heb te doen met ze”, aldus Kwakman, die zich wellicht vergist in de details, want hij speelde met NAC in de Eredivisie (2008 tot 2010 en in het seizoen 2013/14), terwijl FC Emmen in 2018 debuteerde in de Eredivisie. Bovendien verloor NAC nog nooit met 3-1 op bezoek bij FC Emmen.

© ESPN

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Gedrag van Steven Bergwijn tegen NAC irriteert Ajax-fans: ‘Dat doe je tóch niet’

Terwijl Steven Bergwijn op de bank zat bij Ajax tegen NAC Breda was hij het middelpunt van kritiek.