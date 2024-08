Wedstrijd van Ajax in Breda gaat door, ook FC Twente tegen Sparta vindt plaats

Er was even onzekerheid, maar alles wijst erop dat politieacties van komend weekend geen grote gevolgen hebben voor de wedstrijd van Ajax en FC Twente. De politie gaat tijdens de duels van deze twee clubs actievoeren, waardoor NAC Breda - Ajax en FC Twente - Sparta op losse schroeven leken te staan. Dat laatste lijkt (voorlopig) niet het geval.

De politieagenten komen komend weekend in actie tegen een beter vroegpensioen. De gemeente Breda heeft aan AjaxShowtime laten weten dat de wedstrijd (vooralsnog) gewoon zal plaatsvinden: 'In Breda geldt bij voetbalwedstrijden dat de politie waar mogelijk afwezig is, als dit kan. Zo lang er geen informatie is die aanleiding geeft om de politie aanwezig te laten zijn, is de politie er niet. Op dit moment is er geen aanleiding of informatie die de aanwezigheid van de politie noodzakelijk maakt", maakt de gemeente Breda duidelijk. "Dus de wedstrijd zal ondanks de actie gewoon door kunnen gaan, tenzij er nieuwe informatie komt."

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ajax – Panathinaikos op tv: hoe laat en op welke manier te kijken?

Er wordt nog een kleine slag om de arm gehouden, maar de bal lijkt zondagmiddag om 16.45 uur gewoon te gaan rollen in het Rat Verlegh Stadion. Het duel tussen FC Twente en Sparta Rotterdam, dat zaterdagavond op de rol staat, gaat ook door. De gemeente Enschede heeft aan Tubantia laten weten dat er geen aanleiding is om de wedstrijd af te gelasten. Er kan in de Grolsch Veste ook zonder politieagenten worden gevoetbald.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Grote aankoop stelt opnieuw teleur bij Ajax: één actie toont enorme vormdip

Een aankoop uit het Sven Mislintat-tijdperk kan nog steeds niet overtuigen bij Ajax.