Ajax in onzekerheid: duel met NAC Breda staat plotseling op losse schroeven

Politieagenten gaan zondag actievoeren, waardoor het onduidelijk is of de wedstrijd van NAC Breda tegen Ajax doorgang kan vinden. Er zal geen enkele agent aanwezig zijn rondom het treffen tussen de twee clubs in het Rat Verlegh Stadion. Het is aan de burgemeester of de wedstrijd tussen NAC Breda en Ajax kan doorgaan.

De politieagenten komen komend weekend in actie tegen een beter vroegpensioen: "Wij hebben gekozen voor de wedstrijd van FC Twente tegen Sparta in Enschede en NAC tegen Ajax in Breda. De aftrap van de eerstgenoemde wedstrijd is zaterdag 17 augustus om 18.45 uur. De tweede wedstrijd begint op zondag 18 augustus om 16:45 uur", vertelt projectleider Maarten Bink tegenover De Telegraaf. Het is door de acties onduidelijk of de wedstrijden in Enschede en in Breda dit weekend kunnen doorgaan.

Dat de duels op losse schroeven staan, lijkt wel duidelijk, zo schrijft ook Het Parool. Volgens Bink zullen de burgemeesters van Breda en Enschede de beslissing moeten nemen of de duels doorgang kunnen vinden. Bink roept de burgemeesters, maar ook de bestuurders van de KNVB, om op de actie van de politie te steunen: “Zij kunnen hun bijdrage hieraan leveren door de oproep aan de minister nadrukkelijk te ondersteunen en uit te dragen", besluit hij.

Update

Inmiddels is duidelijk geworden dat de politieactie geen gevolgen heeft voor de wedstrijden van Ajax en FC Twente. De gemeente Enschede en Breda hebben laten weten dat de wedstrijden zonder politie-inzet zullen plaatsvinden.

