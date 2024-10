Erik ten Hag hangt cabaratier uit tegenover Engelse pers: 'Jij mag het opnemen tegen Mourinho'

Erik ten Hag heeft bij Manchester United geen geweldige relatie met de media. En toch leek het maandag weer even koek en ei. De Nederlandse oefenmeester liet zich van zijn meest humoristische kant zien en stelde aan een journalist voor om twee weken van baan te wisselen.

Ten Hag zag de journalisten op het Football Writers Association Northern Manager Awards dinner. Daar mocht hij ook een speech houden, en hij begon met: "Ik vind het leuk al mijn vrienden hier weer te zien. Ik keek er echt naar uit en heb ze echt gemist." De journalisten konden het grapje wel waarderen.

Later volgde nog een opvallend moment, toen Ten Hag zijn monoloog voortzette. "Ik zal hier met iedereen praten, sta daar zeker voor open. Maar ik sprak onlangs een vriend van me in Duitsland. Misschien moet je een van journalisten vragen om van baan te wisselen voor twee weken." Neil Curtis van The Sun reageerde geïnteresseerd. Ten Hag, al lachend: "Neil, kom eens hier alsjeblieft."

De manager van Manchester United liet Curtis weten wat er voor hem de komende tijd op het programma staat. "Ik heb een goede trip naar Instabul voor je, lekker ontspannen, hè. Dan neem jij het op tegen José (Mourinho, red.)." De journalist ging echter niet in op het aanbod. "Ik laat dat aan jou over", zei Curtis. Ten Hag zag het echter wel zitten. "Hij (Curtis, red.) is heel erg zelfverzekerd. Ik kijk ernaar uit." Aankomende donderdag neemt United het in de Europa League op tegen het Fenerbahçe van The Special One. Die wedstrijd wordt gespeeld in Istanbul.

Erik ten Hag asking Sun journalist Neil Custis if he wants to manage #mufc against Jose Mourinho instead 😭🤣pic.twitter.com/o3JValWXzE — UtdDistrict (@UtdDistrict) October 21, 2024

