Ten Hag verrast met opstelling Man United: 'Mazraoui in ongebruikelijke rol tegen Fenerbahçe'

Erik ten Hag heeft een opvallende rol toebedeeld aan in het Europa League-duel van Manchester United met Fenerbahçe. De oud-Ajacied komt doorgaans in actie als rechtsback of eventueel centraal in de verdediging, maar lijkt tegen de ploeg van voormalig United-trainer José Mourinho 'op 10' te gaan starten.

Manchester United hield aan de eerste twee Europa Leagueduels twee punten over. Zowel FC Twente (1-1 op Old Trafford) als FC Porto (3-3 in Portugal) sleepten een punt uit het vuur tegen The Red Devils. In de uitwedstrijd tegen Fenerbahçe zijn drie punten dus zeer welkom om zicht te houden op kwalificatie voor de volgende ronde.

André Onana verdedigt donderdagavond zoals gebruikelijk het doel van United. Voor de Kameroener vormen Matthijs de Ligt en Viktor Lindelof het centrale verdedigingsduo, dat wordt geflankeerd door Diogo Dalot en Lisandro Martínez vanaf de backposities. Op het middenveld kiest Ten Hag voor Christian Eriksen en Manuel Ugarte als centraal blok achter Mazraoui, die 'op 10' de geschorste Bruno Fernandes lijkt te vervangen. De vleugels worden bezet door Marcus Rashford en Alejandro Garnacho, terwijl Joshua Zirkzee andermaal het vertrouwen krijgt in de punt van de aanval.

Opstelling Manchester United: Onana; Dalot, De Ligt, Lindelof, Martínez; Eriksen, Ugarte; Garnacho, Mazraoui, Rashford; Zirkzee

Update: Ten Hag heeft voor de camera's van TNT Sports tekst en uitleg gegeven bij zijn basiself en de rol van Mazraoui. "We gaan tijdens de wedstrijd zien wat er nodig is, als het nodig is kan Mazraoui in een meer aanvallende positie spelen", laat de Nederlandse trainer optekenen. "Het is ook mogelijk om Casemiro er in te brengen", zegt Ten Hag over de Braziliaan die in Istanbul op de bank begint. Clubicoon Paul Scholes, als analist aan de zender verbonden, ziet het somber in: "Ik hoop dat Mazraoui beter begrijpt wat hij moet doen dan ik", zegt de oud-middenvelder na het aanhoren van Ten Hag. "Ik zie hem niet als een '10', Eriksen is daar juist perfect voor", meent Scholes.

Ook de opstelling van Fenerbahçe is bekend. Mourinho heeft in zijn basiself ruimte voor twee spelers met een verleden bij de tegenstander: Sofyan Amrabat en Fred starten namelijk op het middenveld. Ook voormalig Eredivisiespelers Sebastian Szymanski en Dusan Tadic verschijnen tegen Manchester United aan de aftrap.

Opstelling Fenerbahçe: Livakovic; Osayi-Samuel, Çaglar, Djiku, Mert; Amrabat, Fred; Saint-Maximin, Szymanski, Tadic; En-Nesyri

