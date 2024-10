Flashscore Team van de Week: drietal van FC Utrecht, ook PSV en Ajax vertegenwoordigd

238 jaar na de Utrechtse revolutie, onder leiding van Quint Ondaatje, vindt er in de Domstad een nieuwe revolutie plaats. Eentje op het voetbalveld welteverstaan, want FC Utrecht is dit seizoen nog ongeslagen en is de meest naaste belager van de tot op heden perfecte koploper PSV. Het levert de ploeg van trainer Ron Jans drie plaatsen in het Flashscore Team van de Week op.

Thomas Didillon-Hödl (Willem II), 8,1

Na een aantal wat mindere vertoningen van de Franse goalie, was Didillon-Hödl in Almere de grote uitblinker voor Willem II. Het eeuwige talent verrichtte zeven reddingen en hield zijn doel brandschoon.

Nick Viergever (FC Utrecht), 8,1

De aanvoerder van de Domstedelingen nam zijn ploeg bij de hand tijdens de 3-2 zege op RKC Waalwijk. Viergever gaf het goede voorbeeld door na een krap halfuur de 1-1 snoeihard binnen te koppen en bleek het opbouwen nog niet verleerd te zijn op 35-jarige leeftijd.

Anselmo Garcia McNulty (PEC Zwolle), 8,2

De in Spanje geboren Ierse verdediger hielp zijn ploeg aan een punt in het Abe Lenstra Stadion. De nog maar 21-jarige McNulty bleek een constante factor in de Zwolse verdediging en was statistisch de beste man op het veld.

Olivier Boscagli (PSV), 8,5

De tweede Fransman alweer in dit team van de week. Boscagli is een veelgeziene gast in het sterrenelftal van Flashscore. Tegen Sparta hielp hij PSV over het dode punt nadat hij zijn afstandsschot van richting veranderd zag worden voor de 1-0 en even later was hij aangever bij de magistrale treffer van Luuk de Jong.

Rodrigo Guth (Fortuna Sittard), 8,2

Fortuna Sittard boekte eindelijk weer eens een overwinning en de 23-jarige Braziliaanse centrale verdediger werd de matchwinner tegen AZ. Guth kopte 12 minuten voor tijd een corner binnen en liet de supporters van de thuisclub dronken van geluk achter.

Mats Deijl (Go Ahead Eagles), 8,2

De aanvoerder van Go Ahead zag zijn ploeg voor rust op achterstand komen, maar mede dankzij een door Deijl benutte strafschop, boekten de Deventenaren uiteindelijk een ruime 4-1 zege op eigen veld tegen Heracles.

Dominik Janosek (NAC Breda), 8,0

De Tsjechische middenvelder had een halfuur nodig om zijn ploeg in eigen huis tegen NEC naar de verdiende overwinning te schieten. Hij viel in, zag zijn ploeggenoot een rode kaart krijgen en maakte negen minuten voor tijd uit een heerlijke vrije trap de enige treffer van de wedstrijd.

Paxten Aaronson (FC Utrecht), 8,3

Net als vorige week tegen AZ maakte de Amerikaanse middenvelder een treffer voor FC Utrecht. Deze keer was hij kort na rust verantwoordelijk voor de 2-1, waarna David Min een minuut later de supporters in de Galgenwaard opnieuw liet juichen.

Souffian El Karouani (FC Utrecht), 8,3

De derde Domstedeling die een plek in het team van de week verdiende. De linkervleugelverdediger is het hele seizoen al op dreef en tegen RKC gaf hij wederom een assist. Nu was het de voorzet op Viergever, die met het hoofd de stand op 1-1 zette.

Davy Klaassen (Ajax), 8,0

Terwijl Wout Weghorst in zeven minuten Ajax met een doelpunt en een assist aan de overwinning hielp, was het gelegenheidsaanvoerder Davy Klaassen die de Amsterdammers in eigen huis tegen FC Groningen op voorsprong zette. Het mag dan ook geen toeval heten dat uitgerekend ‘Mister 1-0’ in de 21e minuut voor de openingstreffer tekende.

Luuk de Jong (PSV), 8,0

Een wedstrijdje rust vorige week lijkt De Jong goed te hebben gedaan. Al maakte hij doordeweeks tegen Sporting in de Champions League (1-1) alweer 90 minuten. Tegen Sparta liep het niet zoals PSV graag gewild had, maar de klasse van De Jong gaf doorslag. De spits maakte op fabelachtige wijze de winnende treffer door een voorzet van Boscagli met de buitenkant van zijn schoen binnen te werken. Dick Jaspers kan daar nog wat van leren.

De beoordelingen van Flashscore komen onafhankelijk van FCUpdate tot stand.

© Flashscore

