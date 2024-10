Concurrent van Zirkzee bezorgt Ten Hag en Man United drie broodnodige punten tegen Brentford

Erik ten Hag heeft met Manchester United drie broodnodige punten gepakt tegen Brentford: 2-1. De Mancunians kwamen vlak voor rust wel op een 0-1 achterstand, maar draaiden het in de tweede helft om. , die in de spits de voorkeur kreeg boven , groeide uiteindelijk uit tot matchwinner voor United.

De druk stond er flink op bij Ten Hag, want een overwinning vandaag in de thuiswedstrijd tegen Brentford was niet minder dan noodzakelijk. Manchester United stond op een teleurstellende dertiende plaats, terwijl Brentford op een verdienstelijke tiende plaats stond. Brentford had in het eerste kwart dan ook de controle over de wedstrijd en was gevaarlijker dan United. Zo kwam Kevin Schade een teenlengte tekort om na drie minuten al de openingstreffer binnen te tikken. Verder moest André Onana nog in actie komen op een gevaarlijk schot van Christian Norgaard. Het was even schrikken op Old Trafford toen Matthijs de Ligt lelijk in botsing kwam met de knie van Schade en met een bebloed hoofd naar de kant moest. Na een behandeling langs de lijn kwam hij echter gewoon weer terug in het veld.

Na een half uur voetballen kwam Manchester United beter in de wedstrijd en creëerde het ook een aantal goede kansen, maar het benutten van die kansen is het hele seizoen al een groot probleem. In acht wedstrijden scoorde The Red Devils pas vijf keer, alleen Southampton scoorde minder vaak. Ook vandaag kregen Alejandro Garnacho, Rasmus Hojlund en Cristian Eriksen het niet voor elkaar om flinke kansen om te zetten in doelpunten. Vlak voor rust gaf United nog op knullige wijze een hoekschop weg en juist op dat moment lieten de hechtingen in het hoofd van De Ligt los en moest hij opnieuw naar de kant voor een behandeling. Zonder De Ligt wist United de hoekschop niet goed te verdedigen en kopte Ethan Pinnock bij de eerste paal snoeihard binnen. Zo ging Brentford met een voorsprong de kleedkamer in.

United komt sterk uit de kleedkamer

Ten Hag had zijn ploeg op scherp gezet in de kleedkamer en dat was direct te merken op het veld. United startte ijzersterk aan de tweede helft en kwam direct op 1-1. Marcus Rashford had een schitterende voorzet in huis op Garnacho die de bal op net zo fraaie wijze ineens in het doel schoot. Manchester United wilde doordrukken en Mark Flekken had het druk. Hij moest handelend optreden bij gevaarlijke schoten van Casemiro, Bruno Fernandes en Garnacho. United kreeg uiteindelijk loon naar werken. Fernandes stelde Hojlund met een fraaie voetbeweging in scoringspositie waarna de Deen het fraai afmaakte met een stiftje over Flekken heen. Niet veel later kreeg Diogo Dalot de uitgelezen mogelijkheid om de marge te verdubbelen nadat hij werd weggestuurd door Onana met een geweldige trap van achteruit. De Portugees stuitte echter op Flekken. Hierna ging de wervelstorm van United liggen en daalde het tempo van de wedstrijd. Brentford kreeg het niet meer voor elkaar om nog in de buurt te komen van Onana en United loerde op de counter. Joshua Zirkzee, die mocht invallen, kreeg nog een kans om te scoren, maar hij kreeg de bal niet onder controle en kwam niet tot een schot.

Door deze overwinning passeert United Brentford op de ranglijst en zit Ten Hag weer iets steviger in zijn zadel. Manchester United komt donderdag weer in actie in de Europa League tegen het Fenerbahçe van voormalig Manchester United-trainer José Mourinho. De volgende Premier League-wedstrijd voor United is tegen West Ham United. Brentford speelt volgende week tegen Ipswich Town.

