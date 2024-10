Matthijs de Ligt is furieus aan de zijlijn tijdens 0-1, Ten Hag wordt belachelijk gemaakt

Een opvallend moment in de wedstrijd tussen Manchester United en Brentford. In de blessuretijd van de eerste helft kwam Brentford op voorsprong. was woedend, want hij moest van de arbitrage aan de zijlijn blijven na een hoofdblessure.

In de tiende minuut van de wedstrijd raakte De Ligt op ongelukkige wijze in botsing met Kevin Schade van Brentford. De verdediger leek tegen de knie van de spits te koppen, in een poging eerder bij de bal te komen. Beide spelers gingen daarna naar het gras. De Ligt greep naar zijn hoofd; Schade naar zijn knie.

Het spel was minutenlang onderbroken. De Ligt was er uiteindelijk erger aan toe dan Schade. De Nederlander had een bebloed hoofd en werd aan de zijlijn verder behandeld, terwijl zijn tegenstander wel op de het veld kon blijven. Uiteindelijk kon ook De Ligt verder en hoefde Erik ten Hag geen wissel door te voeren; hij had Victor Lindelöf wel laten warmlopen.

De wond op de schedel van De Ligt bleek echter niet volledig gedicht. In de blessuretijd van de eerste helft bloedde hij opnieuw hevig en moest hij weer behandeld worden aan de zijlijn. De Ligt mocht weer even het veld op, maar moest daarna wéér naar de kant. Juist toen, in de vijfde minuut van de blessuretijd, kopte Ethan Pinnock de 0-1 binnen uit een corner van Mikkel Damsgaard.

Woedende Ten Hag wordt getart

Niet alleen De Ligt, maar ook Ten Hag en zijn assistent Ruud van Nistelrooij waren woedend. De twee trainers reageerden zich af op de arbitrage en kregen een gele kaart. Ondertussen werd Ten Hag getart door het uitpubliek, dat zong: "You'll be sacked in the morning", ofwel: "Morgenochtend ben je ontslagen."

United op achterstand 👀

Terwijl De Ligt buiten het veld behandeld wordt kopt Pinnock raak 💥#ViaplayVoetbal #PremierLeague #MUNBRE — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) October 19, 2024

