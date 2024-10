Ten Hag incasseert volgende tik bij United: ‘Basisspeler mist eerstvolgende zeven wedstrijden’

Erik ten Hag kan in de komende zeven wedstrijden van Manchester United geen beroep doen op . Dat meldt verslaggever Paul Hirst van Times Sport althans. Mainoo liep in de laatste wedstrijd voor de recente interlandperiode een spierblessure op en moet daardoor enkele weken toekijken.

Mainoo brak in het afgelopen seizoen door in de hoofdmacht van Manchester United en speelde zich meteen in de selectie van Engeland voor het Europees Kampioenschap in Duitsland. De teller staat inmiddels al op tien interlands, waarvan zes op het EK. De middenvelder kwam alleen in de tweede groepswedstrijd tegen Denemarken niet in actie. Hij had een basisplaats in de halve finale tegen Nederland en was in die wedstrijd een van de uitblinkers. Mainoo verscheen ook in de eindstrijd tegen Spanje aan de aftrap, maar kon niet voorkomen dat Engeland opnieuw naast de hoofdprijs greep.

Mainoo is dit seizoen een vaste kracht op het middenveld van Manchester United. Hij kwam tot op heden in negen wedstrijden in actie, veruit het grootste deel als basisspeler. In de laatste competitiewedstrijd tegen Aston Villa (0-0) raakte hij echter geblesseerd. De interlandperiode met de Engelse nationale ploeg ging daardoor al aan zijn neus voorbij en ook de komende periode zal hij niet inzetbaar zijn. Volgens Hirst mist Mainoo liefst zeven wedstrijden. Dat betekent dat Ten Hag zijn jonge middenvelder in de competitie moet missen tegen Brentford, West Ham United, Chelsea én Leicester City, in de League Cup tegen Leicester City én in de Europa League-duels met Fenerbahçe en PAOK Saloniki.

Dramatische seizoensstart

Manchester United wacht opnieuw een zeer belangrijk blok. De ploeg van Ten Hag veroverde tot op heden slechts acht punten in de Premier League en vindt zich daarmee terug op de veertiende plaats. De achterstand op koploper Liverpool is nu al tien punten. In de Europa League wist Manchester United nog niet te winnen. Na het gelijkspel tegen FC Twente moesten The Red Devils ook op bezoek bij FC Porto genoegen nemen met een punt.

