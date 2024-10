'Als hij bij Ajax had gespeeld, had hij in de voorselectie van Oranje gezeten'

Valentijn Driessen vindt het bijzonder dat niet bij de voorselectie van het Nederlands elftal zit. Ajacied Jorrel Hato werd wel geselecteerd, terwijl hij het volgens Driessen minder verdient dan Milambo.

Feyenoord speelde onder aanvoering van Milambo een zeer sterke wedstrijd tegen Benfica afgelopen woensdag. De Portugezen werden, mede door twee doelpunten van het 19-jarige talent, met 1-3 verslagen. Driessen was enthousiast over Milambo, vertelt hij in Kick-Off. "Alleen Koeman heeft niet zitten kijken. Die had hem wel in de voorselectie op kunnen nemen. Dan geef je hem in ieder geval een signaal."

Wanneer Mike Verweij lacht om de stelling dat als Milambo bij Ajax had gezeten, hij wel in de voorselectie had gezeten, reageert Driessen serieus: "Honderd procent. Als we Hato zien, waarop wordt hij dan in godsnaam geselecteerd voor het Nederlands elftal en mag hij spelen? Hij levert ook niet, bij Ajax ook nauwelijks. En Ajax speelt geen Champions League, Feyenoord speelt wel op dat niveau." De Amsterdammers komen dit seizoen uit in de Europa League, waarin ze het met zeven punten uit drie wedstrijden goed doen.

Volgens Driessen had Koeman deze kans moeten aangrijpen om een signaal af te geven richting de jeugdopleiding van Feyenoord, waar Milambo een product van is. "Het zou ook heel goed zijn voor de opleiding, want zoiets straalt natuurlijk ook af op de opleiding van Feyenoord. En je kunt zeggen wat je wil, maar daar zijn we in Nederland goed in: opleiden." Bovendien staat Milambo in belangrijke wedstrijden dit seizoen op. "Je kunt uitblinken tegen RKC en NEC, maar hij doet het in de grote wedstrijden."