'Ajax heeft meer momentum dan Feyenoord, ik denk dat ze boven hen gaan eindigen'

Oud-voetballer Kees Luijckx (38) verwacht dat Ajax dit seizoen boven Feyenoord gaat eindigen. De Amsterdammers hebben 'meer momentum' dan de rivaal uit Rotterdam, zo zegt de analist van ESPN in gesprek met Voetbal International.

Luijckx verwacht dat PSV, dat uit de eerste tien speelronden de maximale dertig punten bijeen speelde, opnieuw landskampioen gaat worden. Achter de Eindhovenaren wordt het close, denkt de oud-speler van onder meer AZ, NAC Breda en Roda JC. "Ajax heeft meer het momentum dan Feyenoord op dit moment. Ik denk dat ze boven Feyenoord gaan eindigen", aldus Luijckx.

Artikel gaat verder onder video

"Omdat er in Rotterdam veel negativiteit heerst en het moeilijk is om daartegen te vechten", verduidelijk Luijckx zijn standpunt. "Al speelde Feyenoord tegen Go Ahead wel een fantastische wedstrijd, natuurlijk. Francesco Farioli heeft het bij Ajax erg goed op de rit. En Ajax gaat zich in de winterstop nog wel versterken met een buitenspeler. Dan kan het alleen nog maar beter worden", denkt de analist.

"En het is de Nederlandse competitie, hè? Ajax, Feyenoord en PSV zouden iedere wedstrijd moeten kunnen winnen, behalve de toppers dan" meent Luijckx. "Als je dan ook nog eens een team hebt dat heel erg gedreven en gedisciplineerd is, en dat vind ik Ajax op dit moment, kun je heel erg ver komen, hoor… AZ en FC Twente komen er net als Feyenoord wel bij in de buurt. Het wordt ongemeen spannend om plek twee."

Welke club eindigt dit seizoen hoger in de Eredivisie: Ajax of Feyenoord? Laden... 24.9% Ajax 75.1% Feyenoord 679 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Feyenoord-fans schrikken van eigen speler: ‘Hij deelt elke wedstrijd random een doodschop uit’

Supporters van Feyenoord zien een gevaar in het spel van een uitblinker.