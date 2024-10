Mario Balotelli staat voor terugkeer in Europese topcompetitie

Mario Balotelli heeft zijn zinnen gezet op een terugkeer in de Serie A. De 34-jarige aanvaller voert gesprekken met Genoa, zo bevestigt journalist Fabrizio Romano na berichtgeving van La Repubblica.

Balotelli, die momenteel transfervrij is, zou woensdagochtend hebben gesproken met trainer Alberto Gilardino van Genoa. Clubs uit andere landen zouden zich ook hebben gemeld voor Balotelli, maar het enfant terrible zou een duidelijke voorkeur hebben voor een terugkeer in Italië.

Genoa, de huidige nummer achttien van de Sere A, wil zijn wens in. vervulling laten gaan. Eerder speelde Balotelli in Italië voor Internazionale, AC Milan, Brescia en Monza.

Mocht hij inderdaad naar Genoa gaan, dan zou Balotelli na vier jaar weer terugkeren in een topvijfcompetitie in Europa. Sinds 2020 speelde hij voor Monza (Serie B), FC Sion (Zwitserland) en verspreid over twee periodes voor Adana Demirspor (Süper Lig). Afgelopen zomer vertrok hij transfervrij bij Adana Demirspor