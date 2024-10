‘Juventus is klaar met Pogba en onderzoekt mogelijkheid tot ontbinding contract’

Juventus is bezig met het ontbinden van het contract van , zo weten verschillende Italiaanse media. De Franse middenvelder zag zijn dopingschorsing vrijdag flink teruggebracht worden, van vier jaar naar achttien maanden. Daarmee kan hij in maart 2025 weer minuten maken.

Pogba testte in augustus 2023 positief na het Serie A-duel tussen Juventus en Udinese. In zijn bloed werd het middel DHEA aangetroffen. Dat staat op de dopinglijst omdat het de productie van testosteron bevordert. In februari van dit jaar kreeg Pogba daarvoor de maximale schorsing opgelegd door de Italiaanse autoriteiten. De Fransman zou vier jaar niet in actie mogen komen, waardoor zijn voetballoopbaan mogelijk helemaal ten einde zou komen.

De middenvelder vocht deze uitspraak, met succes, aan bij het CAS, het hoogste tribunaal voor alle geschillen op sportgebied. Daardoor werd zijn schorsing van vier jaar teruggebracht naar achttien maanden, waarmee hij in januari weer mag trainen en in maart weer wedstrijden mag spelen. Toch zal dat volgens Italiaanse media, waaronder La Gazzetta dello Sport en Tuttosport, zeer waarschijnlijk niet bij Juventus gebeuren. Pogba beschikt in Turijn nog over een contract tot medio 2026, maar de Italiaanse recordkampioen wil dit graag laten ontbinden. Dit kan wederzijds gebeuren, maar doordat de Wereldkampioen van 2018 de dopingregels heeft geschonden, kan De Oude Dame dit ook eenzijdig opzeggen.

Pogba blij met ingekorte schorsing

Pogba heeft vrijdagavond met een statement gereageerd op het reduceren van zijn schorsing. “De nachtmerrie is eindelijk voorbij”, liet de Fransman weten. “Na deze beslissing van het CAS kan ik weer vooruitkijken naar de dag waarop ik mijn droom weer kan volgen. Ik heb altijd verklaard dat ik nooit bewust de regels van de WADA heb overtreden toen ik een voedingssupplement nam dat mij werd voorgeschreven door een dokter, en dat de prestaties van mannelijke sporters niet beïnvloedt of verbetert. Ik speel met integriteit, en hoewel ik moet aanvaarden dat dit een overtreding is, wil ik de rechters van het CAS die mijn uitleg hebben aangehoord publiekelijk bedanken. Dit is een enorm stressvolle periode in mijn leven geweest, omdat alles waar ik zo hard voor gewerkt heb on hold is gezet. Ik kan niet wachten om terug te keren op het veld.”

