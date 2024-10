Grote opluchting bij Paul Pogba: 'De nachtmerrie is eindelijk voorbij'

reageert in een statement opgelucht op het nieuws dat zijn dopingschorsing vrijdag fors is ingekort. Het CAS besloot de straf van de Fransman om te zetten van vier jaar naar 'slechts' achttien maanden, waardoor de wereldkampioen van 2018 in maart volgend jaar alweer in actie zou kunnen komen voor zijn club Juventus.

In augustus 2023 testte Pogba positief na een Serie A-duel tussen Juve en Udinese. In zijn bloed werd het middel DHEA aangetroffen, dat staat op de dopinglijst omdat het de productie van testosteron bevordert. In februari van dit jaar kreeg Pogba daarvoor de maximale schorsing opgelegd door de Italiaanse autoriteiten. De Fransman zou vier jaar niet in actie mogen komen, waardoor zijn voetballoopbaan mogelijk helemaal ten einde zou komen. Het kamp-Pogba tekende bezwaar aan bij het CAS, dat zijn straf vrijdag aanzienlijk reduceerde.

"De nachtmerrie is eindelijk voorbij", reageert de 31-jarige Fransman vrijdagavond in een statement, waaruit Football Italia citeert. "Na deze beslissing van het CAS kan ik weer vooruitkijken naar de dag waarop ik mijn droom weer kan volgen", vervolgt Pogba, die zijn onschuld blijft volhouden. "Ik heb altijd verklaard dat ik nooit bewust de regels van de WADA heb overtreden toen ik een voedingssupplement nam dat mij werd voorgeschreven door een dokter, en dat de prestaties van mannelijke sporters niet beïnvloedt of verbetert."

Pogba bedankt CAS-rechters

"Ik speel met integriteit, en hoewel ik moet aanvaarden dat dit een overtreding is, wil ik de rechters van het CAS die mijn uitleg hebben aangehoord publiekelijk bedanken", schrijft Pogba, die daarna ook het publiek bedankt voor 'al jullie liefde en steun'. "Dit is een enorm stressvolle periode in mijn leven geweest, omdat alles waar ik zo hard voor gewerkt heb on hold is gezet. Ik kan niet wachten om terug te keren op het veld", besluit Pogba.

