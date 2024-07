Mbappé verklaart Franse speelwijze en looft geschorste Pogba

mist een speler als bij de Franse nationale ploeg. De middenvelder, die begin 2022 voor het laatst uitkwam voor Les Bleus, zorgde met zijn creativiteit voor veel meer diepgang dan er op dit Europees Kampioenschap te vinden is.

“Een spits moet zich altijd aanpassen aan alle situaties, aan zijn teamgenoten, aan hun eigenschappen”, begint Mbappé op de persconferentie voorafgaand aan het duel met Portugal. “Veel mensen verwijzen naar het spel dat we speelden toen ik bij de selectie kwam.” Destijds speelde Frankrijk op een manier waarbij de aanvallers veel de diepte zochten, terwijl dat iets is dat momenteel volgens velen ontbreekt bij de ploeg van Didier Deschamps.

“Maar toen hadden we andere spelers”, legt Mbappé uit. “Als middenvelder hadden we bijvoorbeeld Paul Pogba. Bij hem hoefde je alleen maar je hoofd te laten zakken, te rennen, te roepen en je wist dat de bal bij je voeten terechtkomt.” De middenvelder van Juventus mag momenteel niet in actie komen nadat hij in februari voor vier jaar werd geschorst wegens dopinggebruik.

Volgens Mbappé is het met de huidige selectie van Frankrijk geen optie om zo te spelen. “Met de medespelers die ik heb, kunnen we misschien minder diepgaand spelen, omdat het minder hun kenmerk is om je diep te sturen. Als er ruimtes zijn, zal ik erin lopen. Maar ik denk niet dat ik helemaal fit ben. Om honderd procent te zijn, heel explosief en heel snel, heb ik een goede fysieke voorbereiding nodig. Die zal ik met mijn club hebben komende zomer”, besluit hij.

