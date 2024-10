Dopingschorsing Pogba fors teruggebracht: Juventus heeft middenvelder veel sneller terug

De dopingschorsing van is fors teruggebracht door het CAS, zo melden diverse media vrijdagavond. Waar de Fransman liefst vier jaar niet in actie zou mogen komen voor zijn club Juventus, is de schorsing gereduceerd tot achttien maanden. Pogba zou daardoor in maart 2025 alweer terug kunnen keren in het voetbal.

In augustus 2023 testte Pogba positief na een Serie A-duel tussen Juve en Udinese. In zijn bloed werd het middel DHEA aangetroffen, dat staat op de dopinglijst omdat het de productie van testosteron bevordert. In februari van dit jaar kreeg Pogba daarvoor de maximale schorsing opgelegd door de Italiaanse autoriteiten. De Fransman zou vier jaar niet in actie mogen komen, waardoor zijn voetballoopbaan mogelijk helemaal ten einde zou komen.

De uitspraak werd aangevochten bij het CAS, het hoogste tribunaal voor alle geschillen op sportgebied. En met succes: de schorsing van Pogba is volgens diverse media teruggebracht tot 'slechts' achttien maanden. De middenvelder zou daarom over drie maanden, in januari 2025, alweer mogen trainen bij zijn werkgever en vanaf maart weer in actie mogen komen voor Juventus.

Pogba is bezig aan zijn tweede periode in Turijn. Juventus nam de middenvelder in 2011 voor het eerst over van Manchester United, dat hem twee jaar eerder had weggeplukt uit de jeugdopleiding van het Franse Le Havre. Pogba groeide bij De Oude Dame uit tot een speler van wereldklasse en verkaste in 2016 voor een toenmalig Premier League-record van 105 miljoen euro weer naar Manchester, maar kon in Engeland nauwelijks overtuigen. Zes jaar later haalde Juve de wereldkampioen van 2018 transfervrij terug naar Italië.

