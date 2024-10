Ex-Ajacied Conceição na eerste Serie A-goal nu ook Champions League-held bij Juve

begint een belangrijke speler te worden bij Juventus. De rechtsbuiten, die bij Ajax maar weinig liet zien, scoorde afgelopen weekend al een doelpunt voor de Oude Dame en maakt vanavond zelfs het winnende doelpunt in de Champions League.

Conceição kwam in Amsterdam tot 28 officiële wedstrijden, waarin hij maar een keer scoorde. Na een prima periode bij FC Porto, waar zijn vader trainer was, wordt hij dit seizoen verhuurd aan Juventus.

En met succes: na enkele weken blessureleed mocht de Portugees afgelopen weekend invallen tegen Genoa. Hij scoorde gelijk de 0-3, waarna meerder Italiaanse media lovend over 'Chico' waren. Woensdagavond begon Conceição wederom op de bank bij Juve uit bij RB Leipzig, maar mocht hij na twaalf minuten al invallen door een blessure bij concurrent Nico Gonzalez.

Het was een moeilijke wedstrijd voor de Italianen. Benjamin Sesko tekende in de eerste helft voor de 1-0. Dusan Vlahovic trok de stand net na rust gelijk, maar zag ook zijn keeper met rood het veld verlaten. Met een penalty schoot Sesko Leipzig weer op voorsprong. Vervolgens stond Conceição op: eerst gaf de 21-jarige vleugspeler een assist op Vlahovic en met nog acht minuten op de klok schoot hij het team in ondertal ook nog naar de 2-3. Met een handige dribbel verschalkte hij twee verdedigers van Leipzig. Door dit fraaie doelpunt werd de buitenspeler matchwinner.

🚨🇪🇺 𝐆𝐎𝐀𝐋 | Leipzig 2-3 Juventus | Francisco Conceicao



FRANCISCO CONCEICAO HAS GIVEN JUVENTUS THE LEAD !!!!!!!!!!!!!!!!!pic.twitter.com/x3tvYTz7ez — Tekkers Foot (@tekkersfoot) October 2, 2024

