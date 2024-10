Ex-Ajacied Conceição verovert harten bij Juve: 'De kleine grote Chico maakt ons gek'

, oud-speler van Ajax, maakt furore bij Juventus. De jonge Portugees (21) keerde afgelopen weekend terug in de selectie van de Oude Dame na blessureleed en mocht na 62 minuten invallen, uit bij Genoa. Hij liet zich vaak zien en tekende in de laatste minuut voor de 0-3.

Met enkele dribbels en creatieve acties speelde hij zich al snel in de harten van de fans van Juve. Zijn goede optreden bekroonde Conceição met een laat doelpunt. Bij een aanval van de ploeg uit Turijn liet Teun Koopmeiners de bal handig lopen naar de vrijstaande rechtsbuiten, die vrij kon uithalen van een meter of veertien.

In Italië zijn ze erg te spreken over het optreden van 'Chico'. Tuttosport schrijft: 'Hij maakt ons gek. Chico maakt zijn eerst doelpunt, maar dat niet alleen. De kleine grote Conceição is nu al een idool geworden. Een geweldig halfuur voor hem. Met zijn eerste dribbel zette hij Teun Koopmeiners voor de keeper, de tweede actie leverde zijn eerste treffer op. Door zijn één-op-één kwaliteiten zal hij van onschatbare waarde zijn voor Thiago Motta."

Corriere dello Sport verkondigt dezelfde mening. "Niet te stuiten door zijn versnellingen. Het leek er niet op alsof hij terugkwam van een blessure: hij bezorgde nachtmerries aan de verdediging." Corriere della Sera bedacht een mooie vergelijking voor Conceição: "Hij is als een magnetron: gelijk warm en gevaarlijk." Niet slecht voor een speler, die in Amsterdam maar weinig van zijn klasse etaleerde en meermaals voor Jong Ajax moest uitkomen.

Francisco Conceicao vs Genoa



30 minutes played. ⚡️ pic.twitter.com/dgN3HDP6m4 — * (@jaraaxz) September 28, 2024

