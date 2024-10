Royston Drenthe kan emoties niet bedwingen en barst tijdens opname in tranen uit

Er zijn mooie en emotionele beelden opgedoken van oud-voetballer Royston Drenthe, die onlangs te gast was in de podcastserie V4der. In deze podcastserie wordt met verschillende gasten het vaderschap besproken. Drenthe krijgt het zwaar, als hij tijdens de nieuwste podcast verrast wordt met een audiofragment van zijn kinderen.

Drenthe is in de podcast van Pepijn Lanen, beter bekend onder zijn artiestennaam Faberyayo, te gast om te praten over het vaderschap. De voormalig voetballer van Real Madrid is namelijk vader van acht kinderen, maar omdat hij de kinderen met verschillende moeders heeft gekregen, kan dit soms obstakels met zich meebrengen. In de podcast gaat Drenthe in op zijn verhaal als vader, als hij plotseling verrast wordt met een audiofragment.

"We gaan luisteren naar een fragment", zegt Lanen tegen Drenthe, die nog niet weet wat hem te wachten staat. Vervolgens zijn er drie kinderen van de oud-voetballer te horen. Ze hebben speciaal voor Drenthe een audiobericht ingesproken, dat Drenthe raakt. De 37-jarige Rotterdammer barst na afloop van het laatste fragment in tranen uit: "Dit had ik niet verwacht, dit is een gek bericht", zegt Drenthe tegen Lanen, als hij de laatste tranen bij zijn ogen wegveegt.

Het fragment uit de podcast V4der is hieronder te bekijken: