'United-speler mikt op ontslag Ten Hag'

wacht tot Erik ten Hag 'ontslagen is als trainer van Manchester United' voordat hij een beslissing neemt over zijn toekomst bij de club, zo meldt Football Insider. De verdediger wil afwachten of hij onder een nieuwe trainer een grotere rol in het elftal kan krijgen.

Maguire beschikt over een aflopend contract op Old Trafford. Tot dusver zijn er nog geen gesprekken gaande over een verlenging daarvan. Dit seizoen kreeg Maguire driemaal een basisplek in de Premier League en was hij in de Europa League van waarde met een laat kopdoelpunt op bezoek bij FC Porto, waardoor Manchester United een punt pakte. In principe hebben Lisandro Martínez en Matthijs de Ligt meer krediet bij Ten Hag.

Hoewel hij dit seizoen enkele goede optredens kende, wist voormalig Manchester United-scout Mick Brown vorige week te melden dat de club nog steeds van plan is om afscheid te nemen van Maguire. Naar verluidt is Ten Hag geen voorstander van een langer verblijf. Maar als hij wordt ontslagen, zo redeneert Maguire, kunnen er nieuwe deuren openen.

De druk op Ten Hag is al het gehele seizoen groot, maar werd afgelopen zaterdag iets verlicht dankzij een 2-1 overwinning op Brentford. In die wedstrijd ontbrak Maguire vanwege een spierblessure. In de Premier League staan the Red Devils op de twaalfde plaats met elf punten uit acht wedstrijden.

