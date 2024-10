Van Hooijdonk ergert zich bij Studio Voetbal: 'Hij is vijf minuten aan het woord!'

Pierre van Hooijdonk was zondagavond niet zo blij met een keuze van de redactie van Studio Voetbal. Doordat in het programma een interview werd gehouden met een Engelse journalist over Manchester United, had Van Hooijdonk minder tijd om de ontwikkelingen bij Feyenoord te bespreken.

Presentator Sjoerd van Ramshorst sprak via een videoverbinding met journalist Laurie Whitwell, die voor The Athletic het wel en wee van Manchester United volgt. Bij die club staat trainer Erik ten Hag onder druk. Zondag speelde Manchester United met 0-0 gelijk bij Aston Villa. Whitwell vertelde onder meer over het verloop van die wedstrijd en over de positie van Ten Hag.

In de uitzending werd gediscussieerd over de vorm van middenvelders In-Beom Hwang en Ramiz Zerrouki bij Feyenoord. Graag had Van Hooijdonk ook nog willen spreken over Ayase Ueda, die zondag de 1-0 maakte en verder geen sterke wedstrijd speelde. Presentator Sjoerd van Ramshorst schakelde echter door naar de samenvatting van Fortuna Sittard – AZ (1-0), die in het programma werd getoond.

”Voor Ueda is geen tijd meer?”, vroeg Van Hooijdonk. “Omdat de journalist uit Manchester vijf minuten aan het woord was…” Het interview met Whitwell duurde overigens geen vijf minuten, maar iets minder dan drie minuten.

