Sneijder haalt uit naar wereldtopper: 'Jankerd, ik had elke wedstrijd ruzie met hem'

Wesley Sneijder is in Rondo vol lof over de pas gestopte Andrés Iniesta, maar is minder te spreken over diens oud-ploeggenoot . De middenvelder, die momenteel aan de zijde van Lionel Messi, Jordi Alba en Luis Suárez afbouwt bij Inter Miami, wordt door de Nederlandse recordinternational onder meer weggezet als 'een jankerd'.

In 2010, het jaar waarin hij volgens velen de Ballon d'Or had moeten winnen, vocht Sneijder meerdere legendarische duels uit met Busquets en Iniesta. In de groepsfase van de Champions League speelde hij met Internazionale thuis gelijk tegen de Catalanen (0-0) en werd in Spanje een 2-0 nederlaag geleden. In de halve finale troffen beide ploegen elkaar weer, maar nu trok het Inter van José Mourinho aan het langste eind tegen het Barcelona van Pep Guardiola. Door een 3-1 thuiszege en een 1-0 nederlaag in Camp Nou bereikten de Nerazzuri de eindstrijd van het miljardenbal, waarin het Bayern München van Louis van Gaal met 2-0 opzij werd gezet.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ajax meldt groot nieuws: rentree van Sneijder en Van der Vaart in de maak

Drie maanden na de halve finale van de Champions League stond Sneijder op een nóg groter podium opnieuw tegenover Busquets. De WK-finale tussen Nederland en Spanje eindigde, door een treffer van Iniesta in de tweede helft van de verlenging, in een 0-1 zege voor de Spanjaarden. "Een geweldige speler", zegt Sneijder over de matchwinner. "Maar ook Busquets, een irritante speler. Iniesta was heel zacht en heel lief, maar Busquets was zó irritant. Hij was aan het uitdelen, maar als hij één tikje kreeg was hij aan het janken", klinkt het.

LEES OOK: Sneijder luistert vol verbazing naar Ten Cate: 'Dat accepteerde jij van mij niet'

"Een jankerd, ik had gewoon elke wedstrijd ruzie met die man", vervolgt Sneijder. "Ik zei in een wedstrijd tegen hem: Ik kom jou deze zomer in Ibiza tegen, vriend. Dan gaan we even kletsen. Nee, ik kwam hem helaas niet tegen." Vooral aan de halve finale van de Champions League bewaart Sneijder slechte herinneringen: "Wij speelden toen met Inter tegen Barcelona, hadden thuis met 3-1 gewonnen en toen moesten we daarnaartoe. Na vijf of acht minuten (het waren er 28, red.) ging Thiago Motta naar achteren en ging hij rollen over de grond, maar was hij half aan het kijken. Toen kreeg Motta rood en stond hij weer op, die jankerd. Dat vond ik een naar iemand om tegen te spelen", besluit Sneijder.

'Wat een 𝗷𝗮𝗻𝗸𝗲𝗿𝗱' 😢

Wesley Sneijder koestert warme herinneringen aan Iniesta, maar over Busquets is de middenvelder minder te spreken.. 😅#ZiggoSport #Rondo pic.twitter.com/vMyFnCLJx4 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 18, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Sneijder, die het niet lukte om Ihattaren te helpen, reageert op diens rentree

Wesley Sneijder reageert in het programma Rondo van Ziggo Sport op de rentree van Mohamed Ihattaren in de Eredivisie.