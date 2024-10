Sneijder luistert vol verbazing naar Ten Cate: 'Dat accepteerde jij van mij niet'

Wesley Sneijder hoort Henk ten Cate, zijn vroegere trainer bij Ajax, maandagavond iets opmerkelijks zeggen in Rondo. Ten Cate merkt op dat , topscorer van het Nederlands elftal op zowel het WK van 2022 als het EK van 2024 over wie hij hoog opgeeft, af en toe zo zijn 'droommomentjes' heeft in een wedstrijd.

In het praatprogramma op Ziggo Sport wordt de kansloze 1-0 nederlaag die Oranje in en tegen Duitsland leed uitvoerig geanalyseerd. Sneijder constateert een gebrek aan drive en illustreert dat met een fragment vlak voor rust, waarin linksback Gakpo zijn directe tegenstander Joshua Kimmich laat lopen, waaruit Die Mannschaft een grote kans creëert. "Op een gegeven moment ging ik me daaraan irriteren, dat Simons en Gakpo allebei niet meelopen met hun tegenstander."

Marco van Basten reageert: "Ik vind: als je goed speelt, dan kun je je dat permitteren." Dat was in München echter niet het geval, San Marco constateert dat Gakpo 'dat wel vaker heeft'. "Zo kun je op dit niveau, tegen dit soort tegenstanders, geen wedstrijden winnen", stelt Sneijder dan ook vast. "Als je die bereidheid en die echte wil niet hebt, ga je geen wedstrijden winnen op dit niveau", vervolgt de recordinternational. Ten Cate zegt daarop: "Het is niet een kwestie van niet de bereidheid hebben. Het zijn van die droommomentjes die de spelers hebben, ze willen wél."

"Gakpo vind ik wel een heerlijke speler trouwens", vervolgt Ten Cate. "Hij had nu een keer een slechte dag, maar normaal gesproken werkt hij wel heel hard. Het zijn droommomenten, het is niet dat hij het bewust doet." Van Basten slaat daarop aan: "Je speelt betaald voetbal, hè?" Ook Sneijder weet niet wat hij hoort: "Dat moest ik vroeger doen bij jou, dromen. Dan zei hij Kom maar, met je droommomentje, datt accepteerde hij niet." Ten Cate herinnert zich grinnikend dat hij Sneijder in een wedstrijd tegen NEC (2-2) een kwartier voor tijd naar de kant haalde, voor Olaf Lindenbergh nog wel. Toch zijn de situaties niet helemaal vergelijkbaar, meent Ten Cate: "Je hebt weleens buitenspelers, die hebben van die rouwmomenten."

Moet Wesley Sneijder gelijk krijgen in zijn kritiek op het gebrek aan drive bij spelers als Gakpo en Simons? Laden... 80.5% Eens, ze moeten meer inzet tonen 3.8% Oneens, ze doen genoeg 13.6% Het ligt aan de teamopstelling 2.2% Anders, namelijk... 369 stemmen

