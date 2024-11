Bergentheim 4 heeft eigen Wout Weghorst, bier met haring valt verkeerd

De mooiste anekdotes, gekste spelsituaties en meest ondenkbare taferelen uit de derde helft lees je iedere week terug in uit De Kelderklasse. De rubriek waarin we al jullie ervaringen van het voetbalweekend bundelen in één verhaal. Deze week hebben we aandacht voor de Wout Weghorst van De Kelderklasse bij Bergentheim 4 én een zoute haring die slecht valt bij de spits van Waterpoort Boys 2.

De derde helft kreeg voor de reservespits van Waterpoort Boys 2 een bijzondere wending afgelopen weekend. Het was als vanouds beregezellig in de kantine van de vereniging uit Sneek, want er was een heuse afterparty georganiseerd voor deze super saturday. En daar hoorde natuurlijk ook een potje rad draaien bij.

Eén van de prijzen in de tombola was een pot zoute haring. Waterpoort Boys 2 ging aan de haal met deze prijs en dat bracht één van de teamleden op een idee. De invalspits van het team dacht rustig op het een toilet een peuk te kunnen roken. Dat ging goed totdat hij een slok van z'n flesje bier nam. Want je voelt 'm aankomen, daarin was zojuist een hele pot zout haring in geleegd.

Bergentheim 4 heeft eigen Wout Weghorst

Zonder ook maar een bal te raken weet Wout Weghorst al uren voor de wedstrijd de camera's te pakken. Hij heeft z'n eigen manier van voorbereiden en dat doet vaak voor het oog van de lens. In aanloop naar het duel met PSV nam Weghorst plaats op de reservebank met de bijbel in z'n hand. Afgelopen weekend, toen Ajax op bezoek ging bij FC Twente, ging hij als een professionele grasmeester het veld onderwerpen aan een kwaliteitstest. De één noemt het aanstelleritis, de ander vindt het prachtig.

De eigenaardigheden van Weghorst hebben ook De Kelderklasse bereikt, want Bergentheim 4 heeft z'n eigen versie van de Ajax-spits. Voor de clash met DOS '37 9 uit Vriezenzeen nam de goalgetter uit Bergentheim ook een momentje voor zichzelf. Zeg nou eerlijk wie doet het beter: Wout Weghorst of zijn evenknie uit Overijssel?