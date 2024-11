Brobbey: 'Waarom die vraag? Geloof je me niet?'

erkent dat Oranje dinsdagavond een moeizame wedstrijd speelde tegen Bosnië-Herzegovina. De spits van Ajax opende halverwege de eerste helft de score, maar halverwege de tweede helft bepaalde Ermedin Demirovic de eindstand op 1-1.

“Het was lastig, vooral in de tweede helft. Ik denk dat we in de eerste helft een prima pot speelden. In de tweede helft vielen we een beetje weg”, vertelt hij aan ESPN. Brobbey krijgt daarna de vraag waarom het zo lastig was voor Oranje. “Ik denk de omstandigheden. Een stadion als dit zijn we niet gewend, maar daar kunnen we niet de schuld aan geven. Ik denk dat we in de tweede helft gewoon door hadden moeten voetballen, maar we verzwakten een beetje.”

Wel wist de spits met een achterwaartse kopbal het openingsdoelpunt te maken. Verslaggever Pascal Kamperman vraagt hoe hij de bal raakte. “Op de zijkant van m’n hoofd. Waarom die vraag? Geloof je niet dat ik ‘m scoorde?”, zegt Brobbey lachend. “Het was bewust, zeker weten. Het was ook een mooie assist van Noa (Lang, red.).”

Brobbey had last van bovenbeen

Twintig minuten voor tijd maakte Brobbey plaats voor Ryan Gravenberch. Over het geheel was de spits te spreken over zijn optreden. "Het ging wel oké in de eerste helft. In de tweede helft had ik een klein beetje last van mijn bovenbeen, dus vandaar dat de trainer me eruit haalde", legt hij uit in een interview met de NOS.

