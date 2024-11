FC Utrecht wint uiteindelijk simpel op bezoek bij Sparta en blijft in spoor van PSV

Met een 1-4 overwinning op het Kasteel heeft Utrecht zich goed hersteld van de eerste nederlaag van het seizoen. Tegen Sparta was het spel niet om over naar huis te schrijven, maar na een vroege treffer van Victor Jensen kwamen de Domstedelingen niet meer in de problemen.

Na een geweldige seizoenstart liep FC Utrecht vorige week tegen Feyenoord tegen haar eerste nederlaag aan. Tegen een andere Rotterdamse club, Sparta, wilde de ploeg van Ron Jans de draad weer oppakken. Waar de Domstedelingen in rustig vaarwater zitten, beleefde Sparta een enerverende week. Een dag nadat de ploeg in de KNVB-beker Hercules na verlenging met 1-6 versloegen, werd trainer Jeroen Rijsdijk plotsklaps op straat gezet. Maurice Steijn is reeds aangesteld als zijn vervanger, maar tegen de ploeg uit Utrecht was Nourdin Boukhari de eindverantwoordelijke.

De oud-international van Marokko zag hoe zijn ploeg onder een felle novemberzon goed in de wedstrijd zat. Met een rustige opbouw en aardige combinaties sloegen de Spartanen de weg naar het doel van Vasilios Barkas in. Saïd Bakari kreeg een aardige kans om zijn ploeg al vroeg op voorsprong te zetten, maar de linksback kreeg de afgeslagen voorzet van Kayky niet op doel. Het was overigens de eerste basisplaats voor de behendige Braziliaanse buitenspeler, maar ook hij kon niet voorkomen dat de Utrecht-goalie ondanks het aardige Rotterdamse spel vrijwel niets te doen had. De schaarse kansen vlogen langs de verkeerde kant van de paal, terwijl de meeste voorzetten eenvoudig werden verwerkt door de defensie van de bezoekers.

Vervolgens probeerden zij in rap tempo te profiteren van de ruimtes die er op het veld vielen. Dit deden ze niet alleen vanuit de laatste linie, maar ook met goede druk vanuit het middenveld. In de beginfase leidde dit via de handige buitenspelers reeds tot redelijk dreiging, maar ook Nick Olij hoefde in de beginfase nauwelijks werk te verrichten. De eerste keer dat Utrecht zijn doel onder vuur nam, moest de 29-jarige keeper zich echter gewonnen geven. Een voorzet van de vrijstaande Taylor Booth werd niet goed verwerkt door Bakari, waarna Jensen met een lage schuiver de 1-0 binnen kon schieten. De Deense middenvelder was in een ware scrimmage dicht bij een tweede Utrechtse treffer, maar Olij kon de bal op tijd boven zijn hoofd wegslaan.

Aan de andere kant kwam het gevaarlijkste moment van Kayky, maar na een snelle uitbraak kon hij vanuit een lastige hoek niet meer dan een rollertje produceren. Beide ploegen waren na het openingsdoelpunt ongeveer gelijkwaardig, met hoge druk, onnauwkeurige passes en matig spel van beide kanten. Naarmate de klok verder tikte, nam ook het tempo af, waardoor een slaapverwekkende wedstrijd ontstond. Op het middenveld ging de bal in fases vaker naar de verkeerde kleur dan naar de goede, terwijl de afloop van counters van te voren al bekend leek: het verspelen van de bal.

Een Utrecht-counter na een dik uur had echter een ander resultaat. Na een mislukte pass van Mike Eerdhuijzen werd Miguel Rodriguez onderuit geschoffeld door oud-Utrechter Djevencio van der Kust, die met een directe rode kaart van het veld moest. Waar de Domstedelingen met elf man al de dominante ploeg waren, haalde de ploeg van Ron Jans na de rode kaart de teugels verder aan. De 21-jarige Rodriguez was in de laatste fase van het duel de gevaarlijkste man. Door de bal handig terug te leggen verschafte hij Jensen een aardige schotkans, terwijl zijn dribbelacties lastig af te stoppen waren.

Uiteindelijk was hij dan ook de maker van de 0-2. Vanaf een meter of twintig haalde de Spanjaard uit, waarna zijn schot via het hoofd van Tobias Lauritsen in de verre hoek viel. Even later viel zelfs nog de 0-3, toen Paxten Aaronson de bal met het nodige fortuin voor zijn voeten kreeg en rustig binnenschoot. Daarmee was de spectaculaire slotfase nog niet voorbij, want in de laatste minuut van de officiële speeltijd schoot Tobias Lauritsen na een onhandige overtreding een verkregen penalty binnen. Het slotakkoord was van Mike van der Hoorn, die uit een handige vrije trap de 1-4 binnenkopte.