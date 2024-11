Trauner gaat gruwelijk in de fout en wordt direct afgestraft

is bij Feyenoord grof de fout ingegaan tegen Almere City. De Oostenrijker leverde de bal in bij Kornelius Hansen, die koel bleef oog in oog met Timon Wellenreuther.

Feyenoord was bij Almere al vroeg in de wedstrijd op voorsprong gekomen via In-beom Hwang. Na acht minuten schonk Trauner de thuisploeg echter de gelijkmaker. De ervaren verdediger wilde de bal terugspelen naar Wellenreuther, maar ging onder druk van Junior Kadile de fout in. De pass van de Oostenrijker was veel te kort, waarna Hansen eenvoudig de gelijkmaker kon maken.

Kornelius Hansen didn't forgive the mistake



Almere City 1-1 Feyenoordpic.twitter.com/MkNz0Uw0oQ — Goals Xtra (@GoalsXtra) November 10, 2024

