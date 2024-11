Hans Kraay sprak Mo Ihattaren onder vier ogen en onthult welke acht woorden hij deelde

mag nog altijd het stempel 'talent' met zich meedragen, maar zal toch snel zijn draai moeten vinden in de voetballerij. Een comeback bij RKC Waalwijk is tot nu toe ook nog wat teleurstellend gebleken. Hans Kraay jr. sprak hem even onder vier ogen na RKC - Almere City (0-2).

Ihattaren doorliep de jeugdopleiding van PSV, waarna hij met hoge verwachtingen bij het eerste elftal arriveerde. Op enkele wedstrijden na kon de Marokkaanse Nederlander deze niet waarmaken, er werd vooral gesproken over zijn teleurstellende gedrag naast het veld. In 2021 waren de Eindhovenaren het zat en lieten Ihattaren voor bijna niks naar Juventus vertrekken. Dat avontuur mislukte, evenals periodes bij Ajax, Samsunspor en Slavia Praag.

Artikel gaat verder onder video

De nu 22-jarige aanvallende middenvelder is dit seizoen neergestreken in Waalwijk, na enkele weken de tijd gehad te hebben om zich fit te trainen. Na zijn debuut tegen Ajax kreeg hij nog in drie andere Eredivisiewedstrijden speeltijd vanaf de bank, tegen NAC Breda mocht Ihattaren zelfs de gehele tweede helft meespelen. De laatste twee duels moest hij echter weer 90 minuten lang vanaf de bank toekijken. Hans Kraay jr. sprak hem even na RKC - Almere City op 3 november. "Net voordat ik Henk Fraser wilde gaan interviewen, zie ik hem opeens door de catacombe lopen", vertelt Hansie Hansie bij Voetbalpraat. De journalist zag al aan de houding van Ihattaren dat hij baalde van de 0 speelminuten die dag. "Hij zei: 'Ik wil voetballen, ik wil voetballen.'"

Kraay jr. voelde de bui hangen en hoopte dat Ihattaren niet weer zou wegglijden. "Ik zei eigenlijk spontaan, maar daar heb ik niks mee te maken: 'Wel volhouden hè, Mo. Nu wel doorpompen hè.'" Als tafelgenoot Sjoerd Mossou twijfelt over de zoveelste terugkeer van Ihattaren, stelt Kraay jr.: "Ik had wel het gevoel dat we deze comeback serieuzer konden nemen dan die in Italië en dat hij er nu beter opstaat. Ik gun het hem heel erg, ik hoop dat hij het volhoudt."

