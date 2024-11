Krankzinnig moment in Vrouwen Eredivisie: ‘Nog nooit meegemaakt’

In de Azerion Vrouwen Eredivisie was zondagmiddag sprake van een heel bizar moment. Op het moment dat sc Heerenveen-aanvaller Britt Udink de 4-1 voor de thuisploeg lijkt te maken, blaast scheidsrechter Manon Plandsoen plotseling op haar fluit voor het eindsignaal. Dit zorgde voor grote verbazing bij de Friezen.

In de allerlaatste seconden van het duel tegen Telstar snoepte Udink de bal af van Telstar-keeper Kelly Steen, waarna ze de 4-1 maakte. Op het moment dat de bal van haar voet rolde, floot scheidsrechter Plandsoen voor het eindsignaal. Tot grote verbijstering van alles en iedereen bij sc Heerenveen.

Niklas Tarvajärvi, oud-speler van de Friezen en tegenwoordig de trainer van Heerenveen Vrouwen, vroeg zich na afloop af waarom Plandsoen niet enkele seconden wachtte met het fluitsignaal. “Zij had het fluitje al in haar mond en had niet gezien dat Britt nog kon scoren. Ze gaf zelf ook aan dat het een verkeerde keuze was", aldus de Fin tegenover ESPN. "Maar goed, iedereen maakt fouten."

Merkwaardig einde in Friesland: de scheidsrechter fluit af terwijl Heerenveen Vrouwen scoort 🤨 — ESPN NL (@ESPNnl) November 17, 2024

